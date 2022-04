Fechas y rivales: América disputará The Women’s Cup, su primer torneo internacional

El crecimiento de la Liga MX Femenil es innegable y equipos como América intentan volver al protagonismo que tuvieron hace unos años. Pero más allá de hacerlo en territorio nacional, apuntan a otros países. Por ello, las ‘Águilas’ disputarán The Women’s Cup en 2022.

Ante rivales de jerarquía de Estados Unidos, Japón y otros países, el equipo de Coapa participará por primera vez en un torneo internacional. Si bien ya había enfrentado a equipos fuera de México, este es un paso muy importante para atraer afición de más lugares en el mundo.

“El primer competidor internacional, Club América, se estableció en 2016 como el equipo femenil de la enorme organización con sede en la Ciudad de México. El equipo ganó el título de la Liga MX Femenil en 2018 y es uno de los cuatro equipos que lo ha logrado. La goleadora Daniela Espinosa, también miembro de la Selección Mexicana, es capitana del América“, publicó The Women’s Cup en la presentación del ‘Ave’.

The Women’s Cup ya tiene a cuatro de seis equipos definidos. América representará a la Liga MX Femenil y llega acompañado por el Tokyo Verdy Beleza, uno de los equipos más exitosos en Japón. A estos clubes se sumarán dos escuadras europeas, las cuales se presentarán en mayo para conocer a todas las invitadas.

La NWSL también contará con dos representantes: OL Reign cuenta con la figura de Megan Rapinoe entre sus filas, así como con la mexicana Jimena López. Por su parte, el Racing Louisville está comandado por la recién graduada como doctora Nadia Nadim, que se acompaña de Jess McDonald, Kirsten Davis y Katie Lund.

El torneo se llevará a cabo en agosto de 2022 en Louisville y comenzará con la actividad de los equipos internacionales. Estos se enfrentarán en cuartos de final el domingo 14 de agosto y el miércoles 17, los ganadores chocarán con el OL Reign y el Racing Louisville en semifinales; por su parte, los dos que pierdan se enfrentarán por el quinto lugar.

Más adelante tendremos el partido por el tercer lugar y la final, que se disputarán el sábado 20 de agosto. América Femenil tiene un gran reto por delante, pero este torneo es otra muestra de la gran gestión del club con sus jugadoras. En julio tendrán un amistoso contra el Bayer Leverkusen y buscan incrementar su nivel con rivales de mucho peso.

So excited to present the first official #TheWomensCup trophy to @RacingLouFC 🏆 pic.twitter.com/gFX0lvA57l

— The Women’s Cup (@thewomenscup) April 12, 2022