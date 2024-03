Lo que necesitas saber: Ana Gabriela Guevara dejará CONADE el 1 de octubre del 2024

El conflicto entre la CONADE de Ana Gabriela Guevara y los atletas que participan en las diseminas acuáticas, entre ellos clavados, no se solucionará sino hasta después de los Juegos Olímpicos de París 2024, pues así lo estableció Wolrd Aquatics, que ha respaldado a los y las atletas mexicanos en su proceso olímpico, pese a que desconoce a la federación mexicana de natación.

Cabe recordar que los atletas de natación comunicaron y pidieron ayuda a la federación internacional de deportes acuáticos (Wolrd Aquatics), una vez que les fueron retirados los apoyos económicos por parte de CONADE, que a la vez pidió el apoyo de los atletas para respaldar al entonces presidente de la federación mexicana, Kiril Todorov, quien en 2023 fue vinculado a proceso peculado.

Conflicto entre CONADE y clavadistas se terminará después de París 2024

Sin el apoyo de CONADE, los clavadistas y atletas de deportes acuáticos, se quedaron sin apoyos para seguir en competencias de preparación en el proceso para calificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo cual tuvieron que pedir ayuda con dependencias privadas. Incluso el equipo de nado sincronizado tuvo que vender trajes de baño. “Por mi que vendan calzones, Avon o Tupperware”, respondió Guevara cuando fue cuestionada sobre la situación de dichas atletas.

México volverá a unos Juegos Olímpicos en nado artístico

Durante la presentación del acuerdo con el patrocinador que aportará los uniformes de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024, Mari José Alcalá, presidenta de la Comité Olímpico Mexicano, explicó que el conflicto entre CONADE y los deportes acuáticos se terminará después de los Juegos Olímpicos, que se clausuran el 11 de agosto.

Ana Guevara se va de CONADE en octubre

Para ese entonces ya se habrán realizado las votaciones para elegir presidente o presidenta de México (las elecciones son el 2 de julio) y quien resulte electo o electa tomará posesión el 1 de octubre y la vez se tendrán que renovar los dirigentes de varias dependencias, entre ellas CONADE, por lo cual estamos ante los últimos meses de Ana Guevara.

Ana Guevara quiere quitar premios a atletas para ayudar a Acapulco / Foto: MexSport

“La decisión está tomando por la Wolrd Aquatics, y se tiene que ajustar todo al final de los Juegos Olímpicos”, dijo Alcalá, quien lamentó que se hayan perdido plazas olímpicas en clavados debido a este conflicto. A pesar de ello, Mari Jose indicó que está satisfecha con la lista ya entregada.

“Me deja contenta, pero no satisfecha porque nos faltaron pruebas de mujeres, eso me causa un mal sabor de boca. Las mujeres también tenemos que estar peleando plazas, no las podemos perder, y menos en clavados. No se puede dar otra vez esto, pero es parte de la problemática que se sigue teniendo. Después de Juegos Olímpicos se estará terminando este tema”.

Mari Jose Alcalá encabezó el anuncio del acuerdo

A la lista de clavadistas sólo falta definir el nombre de quien ocupará la plaza de trampolín tres metros individual varonil, lo cual se hará a través de una competencia clasificatoria interna, el cual se realizará el 8 de junio. “Sólo nos falta entregar una plaza que lo más probable es que se haga todo un sistema clasificatorio para entregarla, que compitan y que trabajen fuerte”, estableció.

Te puede interesar