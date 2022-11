¡Tráiganme a Arabia! ¿Quién no pensó en el meme de Thor al ver el partido de México contra Irak?. El Tri venció 4-0 a los asiáticos, partido pensado en enfrentar un rival lo más parecido posible a los árabes.

De acuerdo, la victoria da confianza, pero falta mucho para pensar en que se podrá superar la fase de grupos sin problema. Un encuentro como éste, pese al triunfo, no resuelve las dudas que muchos tenemos sobre quién falta o quién sobra en la lista final, especialmente con el tema del centro delantero.

Foto: MexSport

Henry Martín, Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez y Santi Giménez se juegan un lugar en la Selección Mexicana y al menos contra Irak los dos primeros tuvieron minutos. Así que por acá vamos a analizar qué tal les fue allá en Girona.

Henry Martín fue el titular en el México vs Irak

Empecemos por Henry Martín, quien fue el centro delantero titular del ‘Tata’ Martino. El atacante del América jugó los primeros 45 minutos con México y para qué mentir: pasó un poco desapercibido.

No podemos decir que lo hizo mal pues no se le presentó una jugada clara de gol que se le pueda criticar, sin embargo, de ahí mismo sale lo que sí se le puede criticar. Ante una defensa tan endeble como la de Irak, el atacante de las águilas no fue capaz de generar alguna importante ni concretar una de las varias que se dieron en el primer tiempo.

Foto: MexSport

Funes Mori acaba de asegurar su lugar en Qatar 2022

Todo lo contrario a lo sucedido con Rogelio Funes Mori. Los rumores dicen que es el consentido de Martino, y tras este partido va a estar difícil que no sea titular en el debut contra Polonia en Qatar 2022.

El killer de Rayados nomás necesitó tres minutos en la cancha para vacunar a los iraquíes. Funes Mori no falló y remató correctamente el centro de Antuna para mandar el balón al fondo de las redes al minuto 48.

Por si fuera poco, él mismo generó el penal para el 4-0. Funes Mori tomó el balón y primero mandó una diagonal que no resultó en nada. México mantuvo la pelota y le llegó de nuevo a él, así que buscó de nuevo mandar un centro y vino la mano por la que se dictó la pena máxima ya en tiempo de compensación.

Poco para analizar tras la victoria de México sobre Irak

Pero eso fue todo. Debemos destacar que tanto uno como otro anduvieron corriendo mucho sin el balón en los pies, y aunque eso no se le puede adjudicar sólo a ellos, la conclusión no puede ser otra más que decir que el partido entre México e Irak no cambia nada.

En un encuentro que terminó 4-0 a favor de la Selección Mexicana, que sólo uno de los goles haya sido cortesía de los dos centros delanteros no puede ser muy bueno. ¿no crees?

Foto: MexSport

¿Con qué nos quedamos entonces?

Rogelio Funes Mori tiene un lugar asegurado en un 90% en la lista final con el gol de hoy, mientras que Henry Martín pinta para ser el suplente número 1 del delantero de Monterrey. Pero eso sólo porque Raúl Jiménez puede no llegar al cien y Santi parece tener un pie fuera de la lista.

Contra Suecia, último examen del Tri antes del Mundial, ya conocéremos a los 26 elegidos.