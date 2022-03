El consejo de Andy Murray a Osaka tras los abucheos en Indian Wells: “Tienes que tolerarlo”

La japonesa Naomi Osaka fue eliminada de Indian Wells apenas en la segunda ronda y el entorno tomó protagonismo en su juego. Un supuesto aficionado la insultó durante los primeros games y cierta parcialidad la abucheó, algo que llegó a oídos de tenistas como Andy Murray.

Con experiencia en el circuito de la ATP y competencias internacionales como Juegos Olímpicos, el británico sabe lo que representa la presión. Más allá de un tema personal, considera que siempre hay alguien listo para intentar desconcentrar a los atletas.

Recordemos, los deportistas también son humanos.

Lo que está pasando Naomi Osaka es preocupante, la salud mental no es un juego. Ojalá pueda encontrar solución y recuperar su nivel.pic.twitter.com/UwovH66ISD — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) March 13, 2022

Es por eso que Andy Murray mostró solidaridad con Osaka, pero también le mandó un mensaje para lo que podría venir en las canchas. El veces campeón en Wimbledon considera que los deportistas deben preparase para manejar lo que sucede a su alrededor; asimismo, señaló que esto pasa en todos los deportes y aunque no es lo ideal, hay que dejarlo de lado.

“¿Has dicho maltrato? Obviamente lo siento por Naomi, le afectó mucho. Pero es algo que siempre ha sido parte del deporte. Supongo que tienes que estar preparado para eso de alguna manera y ser capaz de tolerarlo, porque ocurre regularmente en todos los deportes“.

“En todos los partidos de baloncesto a los que he asistido, un jugador están tirando tiros libres y el público le abuchea. En el futbol, un jugador va a sacar de banda o de esquina y la gente le insulta. Siempre pienso, ¿cómo se permite? No se puede hacer. Si le haces eso a alguien por la calle o en otro trabajo, no se toleraría“, declaró Andy Murray también en Indian Wells.

Osaka y Andy Murray, solo algunos de los tenistas que han sido abucheados

Independientemente de la situación de Naomi Osaka, los máximos exponentes del tenis tuvieron que superar este tipo de situaciones desde hace décadas. Así como la japonesa recordó a Serena y Venus Williams, Andy Murray recordó que a él le pasó en torneos internacionales.

“He jugado en ciertas atmósferas en el tenis, como las de la Copa Davis fuera de casa, donde todo es especialmente intenso y a veces se dicen cosas y no es cómodo. Aunque está mal que lo hagan, los deportistas se han acostumbrado o han sido capaces de lidiar con ello, aunque no sea algo agradable“, sentenció el medallista olímpico en Londres 2012 y Río 2016.

Andy Murray también cayó en la segunda ronda de Indian Wells, su rival fue Aleksandr Bublik y se impuso 7-6 (11-9) y 6-3 con un tie break que parecía alargarse.