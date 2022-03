“You suck”: El insulto que desencadenó la eliminación de Naomi Osaka en Indian Wells

La participación de Naomi Osaka en Indian Wells terminó de forma abrupta en segunda ronda con derrota ante Veronika Kudermetova. La japonesa recibió abucheos desde la tribuna y apenas en uno de los primeros games, un aficionado gritó con la intención de insultarla e incomodarla en la Cancha 1.

En un principio se pensó que el fan atacó verbalmente a la tenista rusa, tomando en cuenta la situación de su país y la invasión a Ucrania. Sin embargo, todo se aclaró rápidamente. Esa persona en realidad soltó un “You suck, Naomi (Naomi, apestas)” que desconcentró a Osaka al grado de llorar durante unos minutos.

La jueza Clare Wood se acercó a la japonesa para asegurarse de que todo estaba bien y se encontró con una tenista muy afectada. Aun así, Naomi Osaka hizo todo lo posible para seguir con el partido y se plantó en la cancha ante Kudermetova.

Desafortunadamente, el incidente afectó a Osaka al grado de impedirle competir de tú a tú. El partido terminó 6-0 y 6-4 a favor de la rusa, mientras su rival seguía muy afectada. En una de las entrevistas finales, la campeona de 4 Grand Slams alzó su voz como ha hecho recientemente para profundizar en temas de salud mental.

Las palabras de Naomi Osaka para despedirse de Indian Wells

De acuerdo con la transmisión de Tennis Channel, Naomi Osaka aprovechó su conversación con Wood para pedirle el micrófono. Su intención era dirigirse a los aficionados, pero no se le concedió el acceso. Más adelante y ya eliminada, la japonesa declaró que hace poco recordó cómo Serena y Venus Williams pasaron por lo mismo en Indian Wells.

“Solo quería dar las gracias. Siendo sincera, ya he sido abucheada en el pasado y no me ha molestado, pero ser abucheada aquí… He visto un vídeo de Venus y Serena siendo abucheadas aquí y no sé por qué se me metió en la cabeza y no podía dejar de pensar en él. Solo quería dar las gracias y la enhorabuena a Kudermetova“, declaró antes de retirarse de la cancha.

Por ahora, Indian Wells no se ha manifestado por lo ocurrido con Naomi Osaka; además, se desconoce si hay intención de identificar a la persona que la insultó.