Lo que necesitas saber: México volverá a jugar el jueves, contra Chile

La Selección Mexicana debutó con una derrota 2-0 frente a España en el Mundial Femenil Sub 17, que se juega en Marruecos, sin embargo, la figura del partido fue la portera Ania López, quien evitó que la derrota fuera por un margen más amplio.

El equipo dirigido por Miguel Gamero fue dominado por España, que es la máxima favorita para ganar esta Copa del Mundo, de modo que el resultado no es tan malo para la Selección Mexicana, que se ubica dentro del Grupo F, junto a Australia y Chile.

México debutó con derrota en el Mundial Sub 17 / Selección Mexicana

Ania López, figura en el debut de México en el Mundial Sub 17

Ania López-Acuña arrancó el Mundial como la portería titular de México. Nació en Estados Unidos, aunque tiene la nacionalidad mexicana gracias a que sus padres son de nuestro país, y juega en el Match Fit Surf, de Nueva Jersey, en la liga ECNL.

La joven arquera mexicana de 16 años de edad, fue exigida desde los primeros instantes y de inmediato se hizo sentir para evitar algún gol tempranero.

Sin embargo, España insistió tanto que encontró el primer gol del partido en el cierre del primer tiempo y sentenció al inicio del segundo lapso.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial Femenil Sub 17?

México volverá a jugar en el Mundial Femenil Sub 17 este jueves, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, contra Chile, que empató en su debut contra Australia 1-1.

¿Como queda el grupo de México en el Mundial Sub 17?

España es líder del Grupo F con tres unidades, seguido de Chile y Australia, que se quedan con un punto, mientras que México cayó al sótano, sin unidades.

Grupo F

Selección Jugos Ganados Empatados Perdidos Dif PTS España 1 1 0 0 2 3 Chile 1 0 1 0 0 1 Australia 1 0 1 0 0 1 Mexico 1 0 0 1 -2 0

Cabe señalar que de los seis grupos de este Mundial, avanzan los dos primeros lugares y los cuatro mejores terceros lugares, así que el Tri tiene chances de soñar con los Octavos de Final.