Lo que necesitas saber: El campeón de Escocia se define el sábado 16 de mayo en el partido entre Celtic vs Hearts.

La pelea por el campeonato de la Liga de Escocia dio un giro inesperado. Mientras el Celtic y el Hearts se disputan el liderato de la tabla, el árbitro John Beaton y su familia recibieron protección policial.

¿La razón? Se filtró la información personal del árbitro, como su dirección. Y tras los constantes ataques y críticas que recibió por marcar un penal a favor del Celtic en el partido contra el Motherwell, fue necesario resguardarlo.

Captura de pantalla

¿Cuál fue el penal que marcó John Beaton a favor del Celtic?

Para entender todo el drama, es necesario hablar del dichoso penal. El jueves 14 de mayo, el Motherwell recibió al Celtic; el partido estaba 2-2, parecía que se había definido todo, pero justo en el minuto 97, el árbitro marcó un penal a favor del Celtic.

¿El motivo? Una mano en el área. Acá les dejamos el video de la jugada. Y ojo, no estamos defendiendo al árbitro, pero se ve que la mano no está en una posición natural, lo que se convierte en una razón para marcar penal.

Al final, después de cobrar el penal, el Celtic se llevó la victoria 2-3 y llegó a los 69 puntos, apenas 1 por debajo del Hearts, lo que le permite seguir en la pelea por el campeonato a falta de una jornada. Y ahí está la polémica; muchos consideran que el penal llegó en el momento exacto para ‘beneficiar’ al Celtic. Un beneficio que no todos los equipos han recibido ni siquiera el líder de la competencia.

Pero ojo, eso no debería ser motivo para amenazar o atentar contra un árbitro o su familia. Sí, el futbol es sinónimo de pasión, pero eso no es justificación de ningún acto violento. Sin embargo, parece que muchos ‘aficionados’ no logran entenderlo.

Policía brinda protección a John Beaton

Los ataques contra John Beaton por aquel penal, no se quedaron en redes sociales. Algunas personas filtraron su información personal, para ‘invitar’ a que otros hicieran ‘justicia’ por aquella decisión. La policía escocesa arresto a un joven de 19 años, acusado ser filtrar los datos.

Mientras John y su familia permanecen bajo la protección de las autoridades por su propia seguridad, la Federación Escocesa de Fútbol emitió un comunicado para condenar este tipo de actos.

“John Beaton y su familia pasaron la noche de ayer en casa bajo vigilancia policial tras la filtración de datos personales en internet. La Federación Escocesa de Fútbol condena en los términos más enérgicos posibles los intentos de atentar contra la seguridad de los árbitros. Este tipo de actos de ‘justicia’ por mano propia, motivados por decisiones que se consideran correctas o incorrectas en el terreno de juego, son una lacra para nuestro deporte nacional y agradecemos a la Policía de Escocia su rápida intervención“.

Y también mencionaron un punto importante, no todas las derrotas son culpa del arbitraje, también es responsabilidad de entrenadores y jugadores, pero en algunos casos resulta más fácil culpar a una fuente externa que asumir sus errores.

“No hacemos esta observación a la ligera. Sin embargo, es una verdad incómoda. Quienes han intentado culpar a los árbitros y conspirar contra ellos para desviar la atención de las derrotas o las injusticias percibidas a lo largo de la temporada han contribuido a crear un ambiente que pone en riesgo la seguridad de nuestro personal y de los árbitros“.

“Los árbitros no son infalibles. Se cometerán errores en el campo y se tomarán decisiones subjetivas frente al monitor del VAR, al igual que los entrenadores elegirán el equipo equivocado, los porteros encajarán goles fáciles y los delanteros fallarán desde muy cerca”.

El Celtic vs Hearts por el campeonato de Escocia

Después de tanta polémica, el Celtic recibirá al Hearts el sábado 16 de mayo, en el partido que definirá al campeón de Escocia.

El Celtic llega como el campeón defensor, pero los Hearts buscan romper una sequía de 66 años, una de esas historias que tanto nos gusta ver en el futbol.

Partido Fecha y hora Sede Celtic FC vs Hearts Sábado 16 de mayo

5:30 hrs Celtic Park

Esperemos que el futbol sea el único protagonista de la final y, sobre todo, que gane el mejor.