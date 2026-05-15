Lo que necesitas saber:
Japón se ubica en el Grupo F del Mundial 2026, junto a Países Bajos, Suecia y Túnez.
Japón ya reveló su convocatoria final para el Mundial 2026. Y entre los jugadores que veremos destacan Endo del Liverpool y Kubo de la Real Sociedad, mientras que Takumi Minamino del AS Monaco y Kaoru Mitoma del Brighton se quedaron fuera por lesión, un momento muy duro para ambos jugadores.
Aunque Yuto Nagatomo se robó los reflectores con su conmovedora reacción al ser incluido en la lista final. Y no es para menos, jugará su quinto mundial con 39 años de edad.
La emotiva reacción de Yuto Nagamoto por su convocatoria al Mundial
Yuto Nagatomo jugará su quinto Mundial con la Selección de Japón, tiene 39 años, es jugador del FC Tokyo, viene saliendo de una lesión, pero se emocionó como si hubiera recibido su primera convocatoria.
En cuanto Nagatomo escuchó su nombre en la lista final de Hajime Moriyasu, intentó controlar su llanto, pero fue imposible hacerlo y las lágrimas comenzaron a brotar. Acá les dejamos el momento.
Convocatoria final de Japón para el Mundial 2026
|N°
|Jugador
|Club
|1
|Tomoki Hayakawa
|Kashima Antler
|2
|Keisuke Osako
|Sanfrecce Hiroshima
|3
|Zion Suzuki
|Parma Calcio 1913
|4
|Yuto Nagatomo
|FC Tokyo
|5
|Shogo Taniguchi
|Sint-Truidense VV
|6
|Kou Itakura
|Ajax
|7
|Tsuyoshi Watanabe
|Feyenoord
|8
|Takehiro Tomiyasu
|Ajax
|9
|Hiroki Ito
|Bayern Munich
|10
|Ayumu Seko
|Le Havre AC
|11
|Yukinari Sugawara
|Werder Bremen
|12
|Junnosuke Suzuki
|Copenhagen
|13
|Wataru Endo
|Liverpool
|14
|Junya Ito
|Genk
|15
|Daichi Kamada
|Crystal Palace
|16
|Koki Ogawa
|NEC Nijmegen
|17
|Daizen Maeda
|Celtic
|18
|Ritsu Doan
|Eintracht Frankfurt
|19
|Ayase Ueda
|Feyenoord
|20
|Ao Tanaka
|Leeds United
|21
|Keito Nakamura
|Stade de Reims
|22
|Kaishu Sano
|Mainz 05
|23
|Takefusa Kubo
|Real Sociedad
|24
|Yuito Suzuki
|SC Freiburg
|25
|Kento Shiogai
|Wolfsburg
|26
|Keisuke Goto
|Sint-Truidense
Las ausencias de Japón
Takumi Minamino del AS Monaco y Kaoru Mitoma del Brighton se quedaron fuera de la convocatoria final de Japón por lesión. Mimano sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en diciembre del 2025 y Mitoma se lesionó en el tendón de la corva apenas el 9 de mayo.
- Takumi Minamino del AS Monaco: Rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda (diciembre del 2025).
- Kaoru Mitoma del Brighton: Lesión en el tendón de la corva (mayo 2026).
Grupo de Japón en el Mundial 2026
Japón se ubica en el Grupo F del Mundial 2026, junto a Países Bajos, Suecia y Túnez. Los nipones jugarán su segundo partido de la fase de grupos en Monterrey.
- Países Bajos vs Japón:
14 de junio, 14:00 hrs, Arlington
- Túnez vs Japón:
20 de junio, 22:00 hrs, Monterrey
- Japón vs Suecia:
25 de junio, 17:00 hrs, Arlington
En Qatar 2022, los nipones llegaron hasta los octavos de final; veremos si esta vez les alcanza para superar esa fase y colarse por primera vez a los cuartos de final.