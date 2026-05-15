Lo que necesitas saber: Japón se ubica en el Grupo F del Mundial 2026, junto a Países Bajos, Suecia y Túnez.

Japón ya reveló su convocatoria final para el Mundial 2026. Y entre los jugadores que veremos destacan Endo del Liverpool y Kubo de la Real Sociedad, mientras que Takumi Minamino del AS Monaco y Kaoru Mitoma del Brighton se quedaron fuera por lesión, un momento muy duro para ambos jugadores.

Aunque Yuto Nagatomo se robó los reflectores con su conmovedora reacción al ser incluido en la lista final. Y no es para menos, jugará su quinto mundial con 39 años de edad.

Fotografía @jfa_samuraiblue vía X

La emotiva reacción de Yuto Nagamoto por su convocatoria al Mundial

Yuto Nagatomo jugará su quinto Mundial con la Selección de Japón, tiene 39 años, es jugador del FC Tokyo, viene saliendo de una lesión, pero se emocionó como si hubiera recibido su primera convocatoria.

En cuanto Nagatomo escuchó su nombre en la lista final de Hajime Moriyasu, intentó controlar su llanto, pero fue imposible hacerlo y las lágrimas comenzaron a brotar. Acá les dejamos el momento.

Convocatoria final de Japón para el Mundial 2026

N° Jugador Club 1 Tomoki Hayakawa Kashima Antler 2 Keisuke Osako Sanfrecce Hiroshima 3 Zion Suzuki Parma Calcio 1913 4 Yuto Nagatomo FC Tokyo 5 Shogo Taniguchi Sint-Truidense VV 6 Kou Itakura Ajax 7 Tsuyoshi Watanabe Feyenoord 8 Takehiro Tomiyasu Ajax 9 Hiroki Ito Bayern Munich 10 Ayumu Seko Le Havre AC 11 Yukinari Sugawara Werder Bremen 12 Junnosuke Suzuki Copenhagen 13 Wataru Endo Liverpool 14 Junya Ito Genk 15 Daichi Kamada Crystal Palace 16 Koki Ogawa NEC Nijmegen 17 Daizen Maeda Celtic 18 Ritsu Doan Eintracht Frankfurt 19 Ayase Ueda Feyenoord 20 Ao Tanaka Leeds United 21 Keito Nakamura Stade de Reims 22 Kaishu Sano Mainz 05 23 Takefusa Kubo Real Sociedad 24 Yuito Suzuki SC Freiburg 25 Kento Shiogai Wolfsburg 26 Keisuke Goto Sint-Truidense

Las ausencias de Japón

Takumi Minamino del AS Monaco y Kaoru Mitoma del Brighton se quedaron fuera de la convocatoria final de Japón por lesión. Mimano sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en diciembre del 2025 y Mitoma se lesionó en el tendón de la corva apenas el 9 de mayo.

Takumi Minamino del AS Monaco: Rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda (diciembre del 2025).

(diciembre del 2025). Kaoru Mitoma del Brighton: Lesión en el tendón de la corva (mayo 2026).

Fotografía @AS_Monaco vía X Fotografía @OfficialBHAFC vía X

Grupo de Japón en el Mundial 2026

Japón se ubica en el Grupo F del Mundial 2026, junto a Países Bajos, Suecia y Túnez. Los nipones jugarán su segundo partido de la fase de grupos en Monterrey.

Países Bajos vs Japón:

14 de junio, 14:00 hrs, Arlington

14 de junio, 14:00 hrs, Arlington Túnez vs Japón:

20 de junio, 22:00 hrs, Monterrey

20 de junio, 22:00 hrs, Monterrey Japón vs Suecia:

25 de junio, 17:00 hrs, Arlington

En Qatar 2022, los nipones llegaron hasta los octavos de final; veremos si esta vez les alcanza para superar esa fase y colarse por primera vez a los cuartos de final.