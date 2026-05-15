Lo que necesitas saber:

Japón se ubica en el Grupo F del Mundial 2026, junto a Países Bajos, Suecia y Túnez.

Japón ya reveló su convocatoria final para el Mundial 2026. Y entre los jugadores que veremos destacan Endo del Liverpool y Kubo de la Real Sociedad, mientras que Takumi Minamino del AS Monaco y Kaoru Mitoma del Brighton se quedaron fuera por lesión, un momento muy duro para ambos jugadores.

Aunque Yuto Nagatomo se robó los reflectores con su conmovedora reacción al ser incluido en la lista final. Y no es para menos, jugará su quinto mundial con 39 años de edad.

Hajime Moriyasu
Fotografía @jfa_samuraiblue vía X

La emotiva reacción de Yuto Nagamoto por su convocatoria al Mundial

Yuto Nagatomo jugará su quinto Mundial con la Selección de Japón, tiene 39 años, es jugador del FC Tokyo, viene saliendo de una lesión, pero se emocionó como si hubiera recibido su primera convocatoria.

En cuanto Nagatomo escuchó su nombre en la lista final de Hajime Moriyasu, intentó controlar su llanto, pero fue imposible hacerlo y las lágrimas comenzaron a brotar. Acá les dejamos el momento.

Convocatoria final de Japón para el Mundial 2026

JugadorClub
1Tomoki HayakawaKashima Antler
2Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
3Zion SuzukiParma Calcio 1913
4Yuto NagatomoFC Tokyo
5Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
6Kou ItakuraAjax
7Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
8Takehiro TomiyasuAjax
9Hiroki ItoBayern Munich
10Ayumu SekoLe Havre AC
11Yukinari SugawaraWerder Bremen
12Junnosuke SuzukiCopenhagen
13Wataru EndoLiverpool
14Junya ItoGenk
15Daichi KamadaCrystal Palace
16Koki OgawaNEC Nijmegen
17Daizen MaedaCeltic
18Ritsu DoanEintracht Frankfurt
19Ayase UedaFeyenoord
20Ao TanakaLeeds United
21Keito NakamuraStade de Reims
22Kaishu SanoMainz 05
23Takefusa KuboReal Sociedad
24 Yuito SuzukiSC Freiburg
25Kento ShiogaiWolfsburg
26Keisuke GotoSint-Truidense

Las ausencias de Japón

Takumi Minamino del AS Monaco y Kaoru Mitoma del Brighton se quedaron fuera de la convocatoria final de Japón por lesión. Mimano sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en diciembre del 2025 y Mitoma se lesionó en el tendón de la corva apenas el 9 de mayo.

  • Takumi Minamino del AS Monaco: Rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda (diciembre del 2025).
  •  Kaoru Mitoma del Brighton: Lesión en el tendón de la corva (mayo 2026).
Takumi Minamino
Fotografía @AS_Monaco vía X
Kaoru Mitoma
Fotografía @OfficialBHAFC vía X

Grupo de Japón en el Mundial 2026

Japón se ubica en el Grupo F del Mundial 2026, junto a Países Bajos, Suecia y Túnez. Los nipones jugarán su segundo partido de la fase de grupos en Monterrey.

  • Países Bajos vs Japón:
    14 de junio, 14:00 hrs, Arlington
  • Túnez vs Japón:
    20 de junio, 22:00 hrs, Monterrey
  • Japón vs Suecia:
    25 de junio, 17:00 hrs, Arlington

En Qatar 2022, los nipones llegaron hasta los octavos de final; veremos si esta vez les alcanza para superar esa fase y colarse por primera vez a los cuartos de final.

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