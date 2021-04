Los árbitros mexicanos elegidos por la FIFA para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

¡Aplausos, por favor! Lucila Venegas encabeza a la delegación de árbitros mexicanos que participará en los torneos de futbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 e irá acompañada, sobre todo, por mujeres.

La FIFA publicó el listado de colegiados elegidos para la justa, compuesta por 99 elementos de 51 países diferentes: 25 árbitros centrales, 50 asistentes o abanderados, 20 árbitros que estarán a cargo del VAR y 4 silbantes de apoyo.

México acudirá a Tokio 2020 bien representado: Lucila Venegas es la única central en la lista, pero también aparecen Enedina Caudillo y Mayte Chávez como asistentes y Erick Yair Miranda para el VAR.

Más allá de tener a 4 mexicanos en esta designación, hablamos de referentes del arbitraje en el país. Lucila Venegas siguió los pasos de mujeres históricas como Virginia Tovar y ha llegado a Copas del Mundo, Juegos Panamericanos y Campeonatos de Concacaf.

Esta será su segunda edición de Juegos Olímpicos. Ya presume participación en 3 partidos de Río 2016: Brasil vs Suecia y Nueva Zelanda vs Francia en Fase de Grupos, así como un segundo round del Brasil vs Suecia en semifinales.

¿Quién más aparece en la lista?

Aunque los árbitros mexicanos destacan en la lista para Tokio 2020, hay más elementos con gran experiencia en el mundo del arbitraje y reconocimiento internacional. Aparecen también varias mujeres, que ya destacaron en los torneos internacionales más importantes.

Los logros y las cualidades de Stéphanie Frappart la llevaron a hacer historia en la Champions League, pero ahora trabajará en una nueva justa olímpica. La brasileña Edina Alves y la argentina Mariana De Almeida hicieron lo propio en el último Mundial de Clubes.

Independientemente de que participen en el torneo femenino o masculino, estas árbitras dejarán una huella importante. Por supuesto, los árbitros mexicanos que irán a Tokio 2020 tendrán la difícil misión de poner en alto el nivel del país.

Esta disciplina de los Juegos Olímpicos comenzará el 21 de julio en Sapporto, con la competencia femenil. Gran Bretaña y Chile inaugurarán el torneo de ellas, mientras que los hombres entrarán en acción el 22 de julio con el Egipto vs España, en Yokohama.