¡El futuro es hoy! Así funcionará el ‘Climate Pledge Arena’, la nueva casa de Seattle en la NHL

El futuro nos alcanzó y los recintos deportivos son cada vez más novedosos, incluso, los recintos por si solos son una experiencia y el nuevo ‘Climate Pledge Arena‘ es una prueba de ello. Nuevo es un decir, porque sólo recibió una manita de gato, que lo dejó espectacular.

Ubicada en Seattle, una de esas ciudades de Estados Unidos que tiene una tradición especial por el deporte, sus equipos han tenido éxito en el pasado reciente con los Mariners en la MLB, los Seahawks en la NFL, las Storm en la WNBA y algunos otros colegiales.

La ‘Climate Pledge Arena’ cerró sus puertas en 2018, debido a esta renovación y tendrá un nuevo inquilino que dispute sus temporadas deportivas y se trata de un nuevo equipo de expansión en la NHL, los Seattle Kraken; además de algunos otros equipos colegiales y las Seattle Storm.

Key Arena era el nombre del recinto antes del ‘Climate Pledge Arena’, por lo menos hasta 2018, aunque el acuerdo con KeyCop se terminó en 2010, pero mantuvo el prefijo en el nombre. Para 2020, Amazon compró los derechos de la arena y decidió nombrar a la arena para prestarle atención al cambio climático.

Peeeeeeeeeeeeeeero, no sólo por eso tiene unas características peculiares e innovadoras. Será la primera arena sin carbono en el mundo, también estará impulsada por energía renovable, además de energía solar dentro y fuera del inmueble.

¿Qué hace diferente a la ‘Climate Pledge Arena’?

Se espera que para octubre del 2021, la ‘Climate Pledge Arena’ abrirá sus puertas, desafortunadamente no será con un evento deportivo sino con un concierto, al final del día, el recinto será también para conciertos y ya tiene agendado el primero de ellos.

Coldplay será el encargado de inaugurar el ‘Climate Pledge Arena’ con un concierto el 22 de octubre y será una fecha especial porque será una semana después de que el grupo estrene su noveno disco estudio, así que no habrá mejor forma de celebrarlo.

Pero regresando al tema de las características de la arena, ¿Cómo podrá pasar la ‘Climate Pledge Arena‘ pasar de un concierto a un juego de basquetbol a un juego de hockey? Si todos tienen diferentes tipos de suelo en sus respectivos deportes o superficies.

Aquí entramos a lo divertido, pues una de las innovaciones de la ‘Climate Pledge Arena’ es el sistema Rain to Rink que el agua de lluvia en el techo se almacenará en una cisterna de 15 mil galones y se filtrará para el crear la pista de hielo. Además, tiene urinarios sin agua y accesorios de descarga baja que aumentará la eficiencia del uso del agua.

Tiene ventiladores de recuperación de energía, que sirven a todos los vestuarios de la arena y recolectan el 100% del aire que se exhala, además, usan la energía capturada para precalentar o enfriar las corrientes de aire entrantes.

Por si fuera poco, tiene también el sistema ‘Just Walk Out’ de Amazon, un modelo de compra sin utilizar cajeros, en el que el comprador agarra el prodcuto y sale de la tienda. No hay filas ni nada de eso y podrán utilizar la app Amazon Go para el tema de facturación. Eso sí que es tecnología.