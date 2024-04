Lo que necesitas saber: Está es la séptima ocasión que una serie de temporada regular de la MLB se juega en México.

¡Atención aficionados del ‘Rey de los Deportes’! Después de la visita de los New York Yankees a México llegó el momento de darle la bienvenida al México City Series de la MLB en el que se enfrentarán los Colorado Rockies contra los Houston Astros en un juego de temporada regular

La cita será en el Estadio Alfredo Harp Helú el 27 y 28 de abril, así que aparten de una vez ese fin de semana, ya que al ser un juego oficial los dos equipos viajarán con su plantilla estelar.

Justin Verlander de los Astros / Fotografía @astros

Rockies vs Astros en el Harp Helú

En el 2023, los San Diego Padres y New York Gigantes visitaron México y el éxito fue arrollador, tanto que desde julio de ese mismo año la MLB confirmó que en 2024 habría otra serie de temporada regular por segundo año consecutivo en nuestro país y que los invitados serían los Rockies vs Astros.

Y como ya les adelantamos, los dos juegos serán en el Harp Helú que hace pocos meses estrenó nueva cancha con pasto sintético y está listo para recibir a todos los amantes de la pelota caliente. Está es la séptima ocasión que una serie de MLB se juega en México.

Rockies vs Astros

27 de abril | 16:05 hrs

Estadio Alfredo Harp Helú Rockies vs Astros

28 de abril | 14:05 hrs

Estadio Alfredo Harp Helú

El primer juego entre Rockies vs Astros será el sábado 27 de abril a las 16:05 horas, mientras que, el segundo juego será el domingo 28 unas horas más temprano, a las 14:05. Anoten los horarios para evitar cualquier sorpresa.

Estadio Alfredo Harp Helú / Fotografía @HarpEstadio

Es la primera vez desde el 2019 que Houston juega fuera de Estados Unidos. En aquel año se enfrentó a Los Ángeles Angels en Monterrey, mientras que, Colorado jugó ese mismo año contra los Diamondbacks en Monterrey.

¿Dónde y cuándo ver el México City Series?

Para aquellos que no pudieron comprar sus boletos para el México City Series, no se preocupen porque la serie se podrá ver por televisión y por streaming. Los derechos de transmisión le pertenecen a ESPN, aunque no será la única opción. También se podrán ver a través de la señal de Imagen TV.

Aunque no es la única opción, los juegos también irán por MLBTV, el servicio de transmisión exclusiva de la MLB y que tiene un costo de 149 dólares al año.

Juego Horario Transmisión Rockies vs Astros 27 de abril

16:05 hrs ESPN, Imagen TV y MLBTV Rockies vs Astros 28 de abril

14:05 hrs ESPN, Imagen TV y MLBTV

Aún hay algunos boletos disponibles para el juego del domingo. Si tienen la oportunidad vayan a la pagina de Ticketmaster para comprar sus entradas.

Y prepárense, porque tanto Houston como Colorado llegarán con toda la ‘caballería’ a la CDMX. Al ser juegos de temporada regular, ambos equipos harán todo por llevarse la victoria a casa.

Del lado de los Astros veremos a José Altuve, Yordan Álvarez y Josh Hader, por mencionar algunos. Del lado de Colorado tendremos la oportunidad de ver a Kris Bryant, Nolan Jones y Daniel Bard, entre otros.

Tienen listo horario, transmisiones y las fechas del México City Series 2024, no hay pretexto para no perderse ni un solo momento de los juegos.

