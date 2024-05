Lo que necesitas saber: Atlante se impuso a Leones Negros en la final del torneo Clausura 2024

Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre y si no, chequen la final de la Liga de Expansión MX en el Clausura 2024, en la cual los Potros se coronaron como campeones después de ganarle a Leones Negros, lo malo es que desde hace un buen rato se cerró la puerta del acenso y en lugar de subir a la primera categoría, el campeón se tiene que “conformar” con una buena lana.

¿Cuánto dinero gana Atlante como campeón de la Liga de Expansión?

Desde 2020 se hizo oficial que el futbol mexicano no tendría acenso ni descenso en Primera División y uno de los equipos que de inmediato saltó fue Leones Negros, que incluso acudió a FIFA para reclamar esta decisión por parte de los directivos de nuestro fut.

Atlante, campeón de la Liga de Expansión MX / Mexsport

El argumento para cerrar la ventana de ascensos fue que la Segunda División estaba en una situación complicada en materia económica, por lo cual nuestros “héroes directivos” decidieron inyectarle dinero a los equipos, sobre todo al que resultara campeón, a través de las multas aplicadas a los tres peores equipos de Primera División en la tabla porcentual.

De esta manera se establecieron premios jugosos para compensar a los campeones de la Liga de Expansión y en el caso del campeón del Clausura 2024, Atlante, el premio que tendrá que aparecer en su cuenta de banco es de 10 millones de pesos, que suena a ser un montón de dinero, pero al momento de convertirlo a dólares resulta que la cifra es de medio millón de dólares.

Con este dinero alcanza para fichar a jugadores como Guillermo Allison, tasado justo en medio millón, y quien actualmente es portero titular de los Gallos Blancos del Querétaro.

Atlante vs Leones Negros / Mexsport

Los goles de los 10 millones para el del Atlante

Atlante se había quedado con las ganas de los 10 millones de pesos en el torneo Apertura 2023, en el cual cayeron en la final frente a Cancún, pero un semestre después volvieron a la final ante Leones Negros, al cual vencieron en el partido de ida 2-0.

Para el juego de vuelta, los Potros firmaron un empate en el Estadio Jalisco, donde los Leones se adelantaron con un gol de Miguel Ángel Vallejo, quien después de reventarle la cara a uno de sus compañeros con un testarazo, cazó el rebote y firmó el primer gol del partido a los 25 minutos.

GOOOOOOL DE LOS LEONES ⚽



U de G pega primero en la Vuelta y con un gol de Vallejo vuelven a la pelea en la Gran Final. #LigaExpansionxFSMX pic.twitter.com/zlh5crAZsd — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 12, 2024

Sin embargo, antes de finalizar el primer tiempo, Atlante empató el duelo con Rafael Durán, en una jugada individual que terminó con una definición entre las piernas del arquero. En el segundo tiempo, los azulgranas terminaron la historia de los Leones con el gol de la sentencia, obra de Ronaldo González.

GOOOOOL DEL ATLANTE ?



Los Potros de Hierro empatan en la Vuelta y aumentan la ventaja en el marcador global. Durán el autor del gool. #LigaExpansionxFSMX pic.twitter.com/Mw2OPKtcyc May 12, 2024

GOOOOOL QUE SEABE A CAMPEONATO ⚽



Atlante pone el 1-2 en la Vuelta con un tanto de González. ¡El global está 4-1 para los Potros! #LigaExpansionxFSMX pic.twitter.com/LY1F3kNawr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 13, 2024

