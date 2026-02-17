Lo que necesitas saber: En lo que resta del Clausura 2026 de la Liga Expansión, el Atlante jugará cuatro partidos de local.

El regreso del Atlante a la Primera División de la Liga MX está cada vez más cerca. Tanto así que TV Azteca ya anunció que transmitirá sus partidos de local durante el Clausura 2026 de la Liga Expansión.

Seguramente, la idea principal de este acuerdo es acercarse de nuevo a los aficionados (los que quedan), antes de su regreso formal al máximo circuito. Y de paso hacernos a la idea de verlos en el ‘Viernes Botanero’ en lugar de Mazatlán.

Imagen Planeta Atlante vía Facebook (Mejorada con IA)

Partidos de Atlante van por TV Azteca

Los aficionados del Atlante ya van a tener una nueva opción para ver los partidos de sus ‘Potros’. TV Azteca va a tener los derechos de transmisión del equipo durante el torneo actual.

“El Club Atlante tiene el orgullo de presentar a TV Azteca Deportes como nuestro aliado estratégico, quien transmitirá nuestros partidos de local para el Torneo Clausura 2026″.

Eso sí, hay que dejar muy claro que, aunque TV Azteca tiene los derechos de transmisión, los partidos no necesariamente tienen que ir por televisión abierta; pueden ir por su app o el sitio web, para que no se sorprendan si no los ven en la tele.

Próximos partidos del Atlante

El primer partido del Atlante que va a transmitir TV Azteca será el de la jornada 7 de la Liga Expansión contra Alebrijes el sábado 21 de febrero a las 17:00 hrs en el Estadio Agustín Coruco Díaz. Ese partido va por sitio y app de Azteca Deportes.

En lo que resta de la temporada, los ‘Potros de Hierro’ tendrán tres juegos más de locales. Por acá se los dejamos para que vayan apartando la fecha y no hagan planes.

Atlante vs Morelia, 7 de marzo, J9

Atlante vs Dorados, 21 de marzo, J11

Atlante vs Mineros, 4 de abril, J13

Atlante vs Atlético la Paz, 17 de abril, J15

¿Están emocionados con el regreso del Atlante o nadota?