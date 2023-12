Lo que necesitas saber: La Selección Mexicana tendrá dos partidos de preparación previo a la Copa América contra Brasil e Uruguay.

No habrá más secretos entre el VAR y los aficionados de la Liga Mx, pues la Federación Mexicana de Futbol confirmó que a partir del Clausura 2024 los audios del VAR serán públicos, aunque estarán disponibles después de cada jornada.

Y eso no es todo, Juan Carlos Rodríguez, presidente de la FMF aseguró que se le dará mayor importancia a los partidos sobre los conciertos, ya ven que muchos juegos en el Apertura 2023 tuvieron que ser reagendados por varios shows que además de interferir con el calendario dejaban dañada la cancha.

Luis Enrique Santander, árbitro mexicano / Fotografía Mexsport

Audios públicos del VAR en la Liga Mx

La FMF va por todo y confirmó que la Comisión de Árbitros se convertirá en un organismo autónomo con el firme objetivo de terminar con las dudas que siempre han rondado el arbitraje mexicano, por eso los audios de cada partido entre el VAR y el árbitro central de cada partido están disponibles para todos al finalizar cada jornada.

Pero eso no es todo, a partir del Clausura 2024 el dichoso VAR no será una camioneta estacionada a las afueras de cada estadio, operará desde las instalaciones del Comisión en Toluca desde donde se proporcionaran imágenes de cada jugada a diferencia de ahora que utilizan las tomas de la televisión.

Juan Carlos Rodríguez, nuevo presidente de la FemexFut – Foto: Captura de pantalla

La Asamblea de Dueños dio el ‘si’

Desde hace seis meses, la Federación anduvo estudiando la posibilidad de hacer una que otra actualización, sin embargo, fue hasta la última Asamblea de Dueños del 2023 en la que todos dieron el ‘si’ definitivo al cambio, con lo que México se unirá a Argentina, Brasil, Chile, entre otros en hacer públicos sus audios.

Según la ‘Bomba’ todo lo que es bueno tarda en llegar, por eso es que el anuncio se hizo un año después del fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar cuando fueron eliminados en Fase de Grupos.

Autonomía en la Comisión de Árbitros

Centralización del VAR

Publicación audios del VAR

Partidos de alto nivel (Brasil y Uruguay previo a la Copa América)

Reformas en el reglamento de competencia

Reestructuración del futbol base en México

Fortalecimiento de la Liga Mx Femenil

Y aunque solo confirmaron la publicación de los audios, tienen preparados una serie de reformas en el Reglamento de Competencia y una reestructuración en las ligas amateurs y de ascenso.

Prioridad a los partidos sobre conciertos

The Weeknd, Carin León y Romeo Santos fueron algunos artistas que obligaron a la Liga Mx a cambiar los juegos de Monterrey vs Santos de la jornada 10, Querétaro vs América de la J2 y el América vs Atlas de la J4, algo que según Mikel Arriola ya no pasará en el Clausura 2024.

“A partir de la temporada 2024-2025 nos obligaremos a poner la agenda deportiva por encima de cualquier otro tema“ Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx

Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx / Getty Images

Eso sí, la Federación Mexicana anunció sus nuevas reformas con un video en el que aparecen tooooodos los dueños de los equipos, al parecer a la nueva gestión de la FMF les gusta mucho eso de hablar frente a cámara, acá se los dejamos por sí lo quieren ver.

