Lo que necesitas saber: Se va un año donde hubo reestructuración, dos nuevos DTs, derrotas dolorosas, un título y nuevos rostros. Pero a pesar de todo eso, podemos concluir que es más de lo mismo con la Selección Mexicana

Algún día, muy en el futuro, recordaremos cómo le fue a la Selección Mexicana este 2023 sin hacer corajes… hasta risa nos dará al hacerlo. Pero ese día no ha llegado, así que vamos a hacer corajes juntos recordando lo más sobresaliente del Tricolor este año que se va, destacando que fue como una montaña rusa pues anduvimos de arriba para abajo y de golpe.

Foto: MexSport

Enero: Empezamos el año sin DT

Luego del rotundo fracaso del Tata Martino con la Selección Mexicana, era obvio que se iría. Y como el Mundial fue a finales de año, pues sí, empezamos el 2023 sin DT. Ya desde ahí debimos imaginar que sería un año muy complicado.

Hubo propuestas, algunos se ofrecieron (como Hervé Renard) y a otros ni los pelaron por más que levantaban la mano (como al Piojo Herrera y Hugo Sánchez). Todo un show resultó la elección del nuevo DT de la Selección Mexicana durante el primer mes del año.

Nos vendieron desde entonces la famosa reestructuración con la llegada de Rodrigo Ares de Parga como director de Selecciones Nacionales.

Rodrigo Ares de Parga fue parte de la FMF / Foto: MexSport

Febrero: Llegó Diego Cocca y medio nos dio pa’ arriba entre muchas dudas

Ese mencionado show provocó que cuando se supo que Diego Cocca era el elegido, la bienvenida no fuera la esperada. Se criticó no elegir a Almada, que sólo era bomberazo como en el pasado y que todo el supuesto proceso para elegirlo fue sólo eso, un show, porque ya estaba decidido desde antes. Es más, Tigres se enojó mucho por la manera en que les dejó botada la chamba.

Un desastre que de cualquier manera dio algo de esperanza al sentir que de nuevo había un pastor. Además, a finales de febrero se fue Yon de Luisa, uno de los principales señalados por el fracaso en Qatar 2022.

La etapa de Diego Cocca en la Selección Mexicana / Foto: MexSport

Marzo: Los primeros partidos de Diego Cocca y de nuevo para abajo

Diego Cocca triunfó en su debut como DT de la Selección y sentíamos que con tiempo podía darse algo chido. Pero apenas un partido después vino el bajón. Jamaica le sacó el empate a México en el mismísimo Estadio Azteca, Ochoa salió del campo abucheado y era obvio que la afición y el Tricolor no estaban en armonía.

Abril: Un empate contra EUA que medio nos ilusionó

Ganarle a Estados Unidos se ha convertido en algo poco común, así que se celebra en grande. Muy cerca estuvo Diego Cocca de lograrlo en un partido amistoso el 19 de abril de este 2023. Esa noche el Tricolor fue más que el vecino del norte, los dominaron varios lapsos del encuentro… había buenas sensaciones.

Pero un contragolpe faltando menos de 10 minutos significó el 1-1, resultado que si bien dejó un sabor agridulce, hacía pensar que esa sería la versión de la Selección Mexicana que podíamos esperar con Diego Cocca.

Mayo: La nueva estructura de la FMF que prometía a corto y mediano plazo

Aunque la Selección Mexicana no tuvo actividad en mayo del 2023, a finales de mes quedó finalmente definida la nueva estructura de la FMF que prometía hacer las cosas diferente y pensando a futuro.

Llegaron Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez, Andrés Lillini y Duilio Davino. A la par Mikel Arriola prometía cambios en la Liga MX, caray, parecía que el futuro era para ilusionarse. Quizá el punto más alto en la montaña rusa, pero como tal, eso sólo anticipaba la caída más fuerte y larga.

Junio: El colapso total de Diego Cocca y la llegada del Jimmy Lozano

Fueron 4 los partidos que Diego Cocca dirigió a mitad del 2023 y fueron suficientes para darle las gracias por el bien de todos. Se le ganó a Guatemala, pero de nuevo con muchas dudas; no pudimos con Camerún y Estados Unidos nos puso un baile en la Nations League de esos que entran en las peores humillaciones en la historia de la Selección Mexicana.

La afición incluso abandonó al Tricolor en el partido por el tercer luagr de la misma Nations League. Por primera vez en mucho tiempo un estadio de EUA lució semivacío en un partido de México, y aunque se le ganó a Panamá, era imposible mantener a Diego Cocca como DT en esas condiciones.

La etapa de Diego Cocca en la Selección Mexicana / Foto: MexSport

Pero de nuevo retomamos la metáfora de la montaña rusa, ya que tras la salida de Diego Cocca, casi de inmediato llegó Jaime Lozano. El “Jimmy” debutó una semana después de que corrieron a Cocca en el primer partido de la Selección Mexicana en la Copa Oro.

México derrotó 4-0 a Honduras y 3-1 a Haití ya bajo el mando de Jaime Lozano. El “LamborJimmy” había nacido.

Jaime Lozano se quedó como DT de la Selección Mexicana / Foto: MexSport

Julio: Campeones de la Copa Oro 2023

El ascenso en la montaña rusa con el “LamborJimmy” tuvo un tropiezo con la derrota contra Qatar para cerrar la fase de grupos de la Copa Oro, pero se estabilizó rápido al superar a Costa Rica en cuartos de final. Después vino la venganza contra Jamaica en semifinales y se culminó la obra al ganar la final contra Panamá.

Sea como sea regresamos a la cima de Concacaf y el futuro pintaba bien.

Jaime Lozano ganó la Copa Oro / Foto: MexSport

Agosto: Ratificaron al Jimmy Lozano y entregó su primera convocatoria

Aunque se dijo que Jaime Lozano sólo llegó como emergente para la Copa Oro, el nivel mostrado por la Selección provocó que se hablara de mejor dejarlo y no buscarle más. El 10 de agosto finalmente lo ratificaron ya como DT oficial y a finales del mes entregó su primera convocatoria (la de la Copa Oro todavía la armó Diego Cocca).

Destacaron en ese momento el regreso de Héctor Herrera y el primer llamado del Chino Huerta. Seguía el ascenso del “LamborJimmy”.

Septiembre: Dos empates que nos bajonearon

Esa primera convocatoria de Jaime Lozano como DT de la Selección Mexicana fue para los dos amistosos que nos esperaban en la fecha FIFA de septiembre. ¿Los rivales? Australia y Uzbekistán (como diría el Dibu Martínez: “Easy, Easy”).

Pero no fue tan fácil, porque Australia por poco nos gana. El Chino Huerta rescató el empate con su primer gol en la Selección Mexicana. Ok, Australia no era tan flanecito porque hasta Argentina le sufrió en Qatar 2022 contra ellos… el problema es que luego vino Uzbekistán y nos sacó el empate en los últimos minutos (¡¡¡Uzbekistán!!!). Sí, de nuevo para abajo el ánimo.

Octubre: Muchachos, nos volvimos a ilusionar con el Tri… perdón, con el Tricolor

Tal como la letra de la canción que se volvió viral con Argentina en el Mundial, en México nos volvimos a ilusionar con los amistosos de la fecha FIFA de octubre. Nos emocionó el triunfo sobre Ghana, pero sobre todo, el empate contra Alemania.

Los alemanes llevaron a su mejor equipo de la mano de Julian Nagelsmann y acababan de darle un baile a Estados Unidos. Pero no pudieron con la Selección Mexicana en un partido donde, por momentos, el Tricolor fue muy superior.

Por cierto, ¿notaste que le estuvimos llamando “Tricolor” a la Selección Mexicana todo el tiempo y no “El Tri”? Bueno, eso es porque unos días antes de esos amistosos, Alex Lora le ganó una demanda a la Femexfut, impidiendo que le sigamos diciendo “El Tri” al Tricolor.

Esa noticia, más que bajonearnos, provocó un bochorno tremendo y entró de inmediato al top de “cosas que sólo pasan en México y a la Femexfut”.

Noviembre: La caída final contra Honduras y el fin del viaje en la montaña rusa

Si te has subido a una montaña rusa, sabrás que justo después del último descenso a toda velocidad, viene un ligero levantón que nos regresa al nivel de la plataforma para bajar de la atracción. Justo así se sintieron los últimos partidos oficiales de la Selección Mexicana en el 2023.

México jugó contra Honduras los cuartos de final de la Nations League con un boleto directo a la Copa América esperando al ganador. El nivel mostrado contra Alemania hacía creer que les pasaríamos por encima, pero en el juego de Ida en Tegucigalpa, Jimmy Lozano y los suyos lucieron irreconocibles. Honduras ganó 2-0 y nos fue bien.

La Selección Mexicana regresó al Estadio Azteca con el objetivo de darle la vuelta a la serie. Se sufrió y mucho, pero un gol de último momento con más de 100 minutos jugados nos salvó del ridículo. México se impuso en penales y evitó la pena de jugar un repechaje para calificar a la Copa América.

Como ves, igualito a esa sensación de caer al vacío pero levantarse un poquito al final y decir: “fiuuuu, qué bueno que terminó”.

Diciembre: Listo el camino en la Copa América

El pasado 7 de diciembre se celebró el sorteo de la Copa América 2024, y aunque nos pudo tocar un grupo de la muerte, parece que la libramos. Ecuador, Venezuela y Jamaica serán los rivales de la Selección Mexicana, un grupo donde el Tricolor luce como el favorito para terminar en primer lugar y evitar a un peso pesado en cuartos de final.

La pregunta es: ¿nos ilusionamos o mejor nos preocupamos porque en una de esas nos echan temprano en el torneo?

¿Qué nos deja el 2023 de la Selección Mexicana?

Seremos breves: nos hace creer que la famosa reestructuración no es más que una fachada para darnos más de lo mismo. México sigue siendo ese equipo que por alguna razón le da buenos partidos a las potencias, pero sufre con equipos de menor calibre.

La Selección Mexicana, y también la Femexfut, siguen tapando el Sol con un dedo y queriendo callar las críticas. A cambio nos dan la Copa Oro y una que otra victoria en amistosos.

Foto: MexSport

El dinero sigue siendo la prioridad porque México juega más en Estados Unidos que en México, y sí, aún bajo el argumento de que allá hay muchos mexicanos. Ok, los hay, pero como que también merecemos ver a la Selección los mexicanos de este lado, ¿no?

Además ese partido contra Honduras en Tegucigalpa evidenció que al Triclor le hace falta salir de Estados Unidos y jugar de visitante más partidos para agarrar callo.

México juega de local en Estados Unidos / Foto: MexSport

Lo dijimos en un video y lo reiteramos: el 2023 nos deja claro que todos los equipos están creciendo menos la Selección Mexicana. Podemos naturalizar jugadores, sustituir a Guillermo Ochoa, poner de titular a Santi Giménez, reestructurar la Femexfut y lo que sea, pero los resultados fueron los mismos de otras épocas.

Ojalá el 2024 sea distinto, o llegaremos al Mundial del 2026 con pocas esperanzas de trascender.

