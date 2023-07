Por qué debes saberlo El conflicto entre Ucrania y Rusia, y su aliado Bielorrusia, han deteriorado relaciones en el deporte

La ucraniana Elina Svitolina dio un partido ante la bielorrusa Victoria Azarenka, a quien venció en tres sets (6-4, 4-6 y 6-7) y se instaló en los Cuartos de Final de Wimbledon, y si bien el triunfo y el juego como tal son dignos de destacarse, el foco se ha centrado en los abucheos hacia Azarenka.

Un sector de la afición despidió de esta manera a la tenista bielorrusa por no darle la mano a la ganadora, con quien ya tiene antecedentes. Tras finalizar el partido, Azarenka fue a despedirse de la árbitra y saludó tímidamente a Svitolina a la distancia. Guardó su raqueta y otros aditamentos, tomó sus maletas y se marchó en medio de abucheos.

Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) ?#Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

¿Por qué Azarenka y Svitolina no se saludan?

Azarenka y Svitolina ya habían dejado antecedentes respecto a los saludos en este año. En Roland Garros, Azarenka fue a la red para saludar a la ucraniana, pero Svitolina la dejó esperando y para evitar alguna escena similar, en Wimbledon optó por ese saludos de lejitos.

¿Y por qué no se saludaron en aquella ocasión? Bueno, la razón va más allá del tema deportivo y si le echas un ojito a las nacionalidades de las dos tenistas, entonces encontrarás la razón, y es que hay que recordar que desde 2022 Ucrania sostiene un conflicto bélico con Rusia y Bielorrusia y por lo tanto, Svitolina ha manifestado que no le dará la mano a ninguna tenista rusa o bielorrusa.

¿Qué dijo Azarenka en Wimbledon?

Tras dejar la cancha, Azarenka fue a los micrófonos para la conferencia de prensa posterior de cada juego y ahí indicó que si bien el conflicto político se mantiene, ella no ha realizado ningún acto negativo, “pero sigo recibiendo un trato diferente”.

“Esto de dar la mano no es algo que cambie la vida. Pienso que fue un gran partido de tenis y si la gente se concentra sólo en los abucheos o en los apretones de mano, es una pena. No he hecho nada malo, pero sigo recibiendo un trato diferente. Ella no quiere estrechar la mano con rusos o bielorrusos y respeté su decisión. ¿Qué debería haber hecho? ¿Quedarme a esperar? Hice lo que pensé que era respetuoso tomando en cuenta su decisión”, indicó Azarenka.

VICTORIA AZARENKA ATE AND LEFT NO CRUMBS pic.twitter.com/ZcORPpoVy7 — bru (@holyhuppert) July 9, 2023

Hay que recordar que en 2022, Wimbledon decidió no admitir a jugadores y jugadoras de Rusia y Bielorrusia, de modo que el torneo británico amigable para tenistas de estas nacionalidades.

¿Y qué dijo Svitolina?

La ucraniana también fue cuestionada sobre este hecho y reiteró su postura al respecto, incluso instó a las organizaciones de tenis a hacer oficial que no habrá relación entre ucranianos y ucranianas con jugadores y jugadoras de Rusia y aliados.

“Creo que las organizaciones de tenis deben salir con una declaración de que no habrá apretón de manos entre rusos, bielorrusos y ucranianos. No sé si no está claro para la gente. Creo que este es el camino correcto”, manifestó.

