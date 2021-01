¡Endeudamiento Total! Lo que el Barcelona aun tendría que pagar por sus fichajes

La situación actual en el Barcelona se complica cada vez más, el equipo en lo futbolístico va encontrando su mejor versión de cara a la Champions League, pero las finanzas del equipo están para llorar y pareciera que cada vez se encuentran peores cosas como las deudas que tiene el club con diversos equipos por fichajes.

Algunos jugadores ya no están en el club, pero las deudas que dejaron en el Barcelona parecen que no le dan un respiro al conjunto culé y sólo deja entrever que la gestión del ex presidente Josep Maria Bartomeu, no fue la adecuada en cuanto a los números del equipo.

El informe de Memoria del Barcelona muestra el informe de lo que se tiene que pagar a corto y largo plazo por fichajes tanto entrantes como salientes. Cuestión que no es nada favorable para el club. A corto plazo, el conjunto catalán debe de pagar un total de 126 millones de euros (véase la página 50 del informe) y las cifras no mejoran a largo plazo, ya que son 196 millones de euros.

Uno pensaría que los ingresos por fichajes podrían reducir esta cantidad, pero en el Barcelona no es así, ya que sólo recibiría un total de 58 millones de euros (véase la página 43 del informe). Ciertamente, el club enfrenta varios problemas económicos que tendrá que afrontar en un lapso muy corto de tiempo.

Fichajes que sólo endeudaron al club

Jugadores como Malcom, Artur y Arturo Vidal ya no están en la plantilla actual del Barcelona pero aun deben de pagar ciertas cantidades por estos jugadores a sus ex equipos. Por el extremo brasileño a corto plazo, el conjunto tiene que pagar al Burdeos francés 9.8 millones de euros a corto plazo y 10 a largo plazo, mientras que sólo recibiría 9.5 de pago por parte del Zenit.

Para el Atlético de Madrid también hay adeudos, lo que refleja una gestión deficiente por parte del club. Aun le restan 10 millones para los “colchoneros”, una mitad a corto plazo y el restante a largo por concepto de derechos preferenciales; esto por el fichaje de Antoine Griezmann, pero por otro lado, la directiva dejo ir gratis a Luis Suárez.