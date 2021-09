Bayern castiga a un Barcelona sin Messi y la Juve golea sin Cristiano en el inicio de la Champions

Regresó la Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaampions y todos los aficionados al futbol estamos celebrando los partidazos entre semana -mínimo para la hora de comida godín- y la verdad es que el mejor torneo de clubes del mundo no decepcionó.

Desde los primeros partidos de la fase de grupos de la temporada 2021-2022, las emociones se vivieron al límite. Cristiano Ronaldo abrió la temporada con un gol –aquí te lo dejamos-, pero se llevó la derrota y un partido bastante polémico en el Ramón Sánchez Pizjuán –acá te decimos de qué hablamos-.

El platillo fuerte del día en la Champions League era una historia de dos caras entre los aficionados. Para los del Bayern Munich era casi una fiesta enfrentar al Barcelona y con el recuerdo del 8-2 muy latente, mientras que para los culés era casi como: “Pesadilla en la calle Arístides Mallol o Av. De Joan XVIII” (calles donde se encuentra el Camp Nou).

El resto de los partidos, porque desafortunadamente no tenemos tantos ojos ni dispositivos para verlos con HBO Max, tuvieron algunos momentos destacados con la Juventus recuperando forma, el Chelsea sufriendo en Stamford Bridge, peeeeeeeero no les queremos spoilerear todo.

El resumen de la primera jornada de Champions League en la fase de grupos

Barcelona 0-3 Bayern Munich

Una sensación amarga tuvo el Barcelona en su regreso a la Champions League, fuera y dentro de la cancha. Una derrota no pudieron evitar en contra del Bayern, aunque esta vez no fue por goleada y como dijera Mike Wazowski -y las risas no faltaron-.

Fuera de la cancha, los aficionados (algunos, no todos) mostraron su inconformidad por la actualidad del equipo con algunos silbidos hacia los jugadores y cuerpo técnico. Una noche mala para el barcelonismo, que pudo ser peor, como aquella del 8-2.

Chelsea 1-0 Zenit

El campeón reinante presentaba corona ante su gente en Stamford Bridge ante un Zenit, que no regalaría nada. Un partido que pocas emociones tuvo. Romelu Lukaku rompió la red de los rusos -aunque eran más brasileños- y con solitario gol, se llevan el triunfo.

¡Romelu Lukaku! ⚽️
El refuerzo de los 97 millones abrió el marcador en Stamford Bridge 🔥 Remate brutal del belga 👀

https://t.co/FB9C53DMio pic.twitter.com/ke4J1iGHmA — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 14, 2021

Dinamo de Kiev 0-0 Benfica

Los portugueses extrañaron más que nunca a Raúl Jiménez, porque ninguno de sus delanteros anduvo fino ante la portería. Los locales intentaron de todo y fue hasta el final del partido que los aficionados creían que se llevarían los 3 puntos a casa y que el VAR les tira la celebración abajo y todos a sus casa con su empate.

Lille 0-0 Wolfsburg

El primer equipo de un mexicano en aparecer en Champions League, pero sin rastro del compatriota en el equipo. Eugenio Pizzuto se mantiene alejado del primer equipo del Lille, que no pudo llevarse la victoria a casa ni porque jugaban con un hombre de más.

Malmo 0-3 Juventus

Poco valió que dijeran que el Malmo fue el primer equipo de Zlatan Ibrahimovic, porque ni esa fue excusa para que la Juventus se desquitara con ellos el mal arranque de Serie A y la partida de Cristiano Ronaldo. Le bastó al equipo italiano los primeros 45 minutos del encuentro para finiquitar el partido y hacer la goleada.

¡Ya es goleada en Suecia! ⚽️ Álvaro Morata se sumó a la fiesta y así puso el tercero para la Juve 🔥

https://t.co/FB9C53DMio pic.twitter.com/Xi4sySpKxO — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 14, 2021

Villarreal 2-2 Atalanta

Uno de los partidos más atractivos, porque ambos equipos disfrutan de dar espectáculo en la cancha y las cosas no fueron diferentes. Sin grandes planteamientos tácticos, nos dieron un partido emocionante y que dividieron goles, puntos, emociones y todo lo que podían dividir en Champions League.