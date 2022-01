Acusaciones por abuso sexual y adicciones: El lado oscuro de Ben Roethlisberger

Después de 18 temporadas en la NFL, Ben Roethlisberger está cerca del fin a su carrera, la cual deja una huella imborrable en la historia de los Pittsburgh Steelers, franquicia a la cual le dio dos veces el Super Bowl, y el primero de ellos como el quaterback más joven en la historia del Súper Domingo.

Sin embargo, fuera de los emparrillados, el Big Ben estuvo acompañado por escándalos que irremediablemente mancharon su imagen, de modo que la NFL tomó cartas y sancionó al undécimo jugador elegido en el Draft del 2004, y aquí hacemos un recuento.

Las acusaciones por abuso sexual

El 2009 y 2010 no fueron los mejores años para Roethlisberger, después de que fuera acusado en un par de ocasiones por agresión y abuso sexual, por dos casos diferentes. El primero de ellos fue dado a conocer por una demanda de Andrea McNulty, en julio de 2009.

McNulty denunció que en 2008 era empleada del Hotel Harrah’s Lake Tahoe, y que el jugador de los Steelers solicitó su ayuda para ajustar la televisión de su habitación y dentro de la habitación habría sido violada. El caso fue investigado y finalmente se dio por cerrado en 2012 después de que se retiraran las demandas.

El segundo caso data de marzo de 2010, cuando una estudiante de 20 años de edad, lo acusó por abuso sexual en Milledgeville, Georgia. El quarterback aseguró que no consumó el acto y en el mes de abril los cargos fueron retirados.

Sin embargo, Roethlisberger no se fue “limpio”, ya que ante este tipo de conductas recurrentes, la NFL impuso una sanción que consistió originalmente en seis partidos de suspensión, aunque finalmente ésta se redijo a cuatro.

Roethlisberger y su adicción al alcohol y pornografía

En 2020, en una conferencia virtual, Ben Roethlisberger, confesó que desde su etapa como universitario había sido un adicto al alcohol y a la pornografía, por lo que habría tratado de superar ambos problemas.

“He fallado igual que cualquiera. He sido adicto al alcohol. He sido adicto a la pornografía, por lo que no he sido el mejor esposo, el mejor padre, ni el mejor cristiano que puedo hacer. La gente no se da cuenta, se les olvida que nosotros como atletas, somos humanos, pecamos como todos. Cometemos errores. Nos volvemos adictos a ciertas cosas. Pecamos”, comentó.

Ahora, Ben Roethlisberger comenzará una vida fuera de los emparrillados, con casi 40 años de edad y toda una experiencia como jugador de la NFL y leyenda de los Steelers.