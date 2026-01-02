Lo que necesitas saber: El Wuhan Three Town ganó su primera Superliga de China en el 2022, debido a la cancelación de varios partidos por la pandemia de Covid.

Benjamín Mora se fue a la China, lo decimos de forma literal, no se esponjen. Resulta que fue nombrado el nuevo entrenador del Wuhan Three Towns FC de la Super Liga de China.

El ‘Malayo’ inició fuerte el 2026, no solo consiguió un nuevo trabajo, también regresará al futbol asiático, donde tuvo su mejor resultado en su etapa como entrenador con el Johor DT de Malasia.

Imagen wuhanthreetownsfc vía Instagram

Wuham Three Town da la bienvenida a Benjamín Mora

Benjamín Mora llega al Wuhan Three Town de China, procedente del Querétaro de la Liga Mx, equipo con el que terminó en el doceavo lugar del Apertura 2025, fuera de la Liguilla.

“Bienvenido Sr. Benjamin Mora como entrenador principal del primer equipo de las tres ciudades de Wuhan ¡Bienvenido a Wuhan!”. Escribió el Wuhan en redes sociales.

¿Qué ha ganado Benjamín Mora como entrenador?

Benjamín Mora ha sido múltiple campeón en el futbol de Malasia. Con el Johor DT ganó 9 campeonatos, es sin duda, su éxito más importante (hasta ahora), en su etapa como entrenador a nivel de clubes.

4 Ligas de Malasia

4 Supercopas de Malasia

1 Copa de Malasia

Veamos si los aires de China le caen tan bien y puede repetir el éxito que tuvo en Malasia.

Todo lo que necesitas saber del Wuhan Three Towns

Ahora que Benjamín Mora es el nuevo entrenador del Wuhan Three Towns, es momento de repasar un poco la historia de este club chino. Es un equipo relativamente joven, se fundó en el 2013 bajo el nombre de Wuhan Shangwen.

¿Sabían que ganó su primer título por enfermedad?

Su ascenso hasta la primera división china fue rápida. En el 2018 comenzaron a jugar en la Wuhan Super League, en la que terminó en el segundo puesto. Ese mismo año, también jugó la Liga de Campeones de China, aunque se fue eliminado en los Octavos de Final.

Fotografía del wuhanthreetownsfc vía Instagram

En el 2019 pasaron a llamarse oficialmente Wuhan Three Town y al parecer ese cambió les trajo suerte, pues lograron ingresar a la Liga Dos de China (tercera división), esto luego de que un equipo abandonó la competencia.

Aquella primera temporada terminaron en el 11 lugar. Sin embargo, su historia cambio en el 2020, cuando ganaron el torneo y aseguraron su ascenso a la segunda división.

Las cosas no terminaron ahí. En el 2021 mantuvieron su objetivo y lograron ganar la China League One, con lo que aseguraron su lugar en la primera división.

Y como si fuera cuento de hadas, en el 2022 el Wuhan Three Town ganó su primera Superliga China. En aquel entonces, varios partidos fueron cancelados debido a la pandemia de Covid. El Shandong Taishan, segundo en la tabla, se retiro de torneo debido a que varios de sus jugadores se reportaron enfermos.

Al final de la temporada, el Wuhan se mantuvo en el primer lugar de la tabla general por diferencia de goles y con eso fue suficiente para ganar el campeonato.

La llegada de Mora al equipo tiene como objetivo regresar al equipo a los primeros lugares que alcanzaron en su primer año en la primera división.