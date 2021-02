¡Confirmado! Billy Joe Saunders es el siguiente rival del ‘Canelo’ Álvarez

¡Va por el título de la Organización Mundial de Boxeo! Luego del monólogo que Saúl ‘Canelo’ Álvarez protagonizó ante Avni Yildirim, el mexicano se preparará para enfrentar al británico Billy Joe Saunders.

La pelea se oficializó al terminar el evento de anoche, que además de causar emoción y controversia entre los fans del box, nos dejó muchos memes. Ahora, Álvarez llegará con récord de 55-1-2.

IT’S OFFICIAL!!! The unification is on! @canelo v @bjsaunders_ for the WBC, WBA, WBO and Ring Magazine World championships May 8 live on @daznboxing 🇲🇽 🇬🇧 🔥 pic.twitter.com/JoKAhebmFV

