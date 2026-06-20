Lo que necesitas saber: Brasil cerrará la Fase de Grupos contra Escocia el miércoles 24 de junio.

Brasil cumplió con los pronósticos y goleó a una modesta Haití 3-0, con todo y que les anularon un par de goles. Con ese resultado, la ‘verdeamarela’ toma el primer lugar del grupo G con 4 puntos y la diferencia de goles a su favor; Marruecos se queda en el segundo puesto.

Del otro lado de la cancha, Haití sumó su quinta derrota en Copas del Mundo. Su última oportunidad para sumar puntos es contra Marruecos en el último partido de la Fase de Grupos ¿Lo lograrán?

Fotografía @FIFAWorldCup vía X

Hay preocupación en Brasil por Raphinha

Y aunque Brasil se llevó la victoria más los tres puntos, hay preocupación por una nueva lesión en el plantel ¿Por qué? Raphinha tuvo que salir antes del medio tiempo por unas molestias musculares.

Hasta ahora no se ha revelado qué tan grave es la lesión del jugador del Barcelona o si solo será necesario tomar un par de días de reposo. Lo que es una realidad es que Brasil no se puede dar el lujo de tener otro lesionado, menos porque recién parece haber recuperado a Neymar.

Fotografía Mexsport

Haití firmó su quinta derrota en Mundiales

La Selección de Haití solo ha jugado dos Copas del Mundo en toda su historia; la primera fue en Alemania 1974 y la segunda es la del 2026. Tristemente para ellos, en ninguna de esas dos ediciones ha ganado un partido ni sumando puntos; acumula (hasta ahora) cinco derrotas.

Haití en Alemania 1974

Haití 1-3 Italia

Haití 0-7 Polonia

Haití 0-4 Argentina

Mundial 2026

Haití 0-1 Escocia

Haití 0-3 Brasil

Fotografía Mexsport, Adrian Macias

Su última esperanza de sumar puntos en el Mundial 2026 es en su partido contra Marruecos del miércoles 24 de junio. Y aunque parece una misión imposible, en una de esas nos dan una sorpresa, no hay que descartarlos.