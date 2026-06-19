Lo que necesitas saber:
Estados Unidos es líder del Grupo D con seis puntos
Estados Unidos le ganó a la Selección de Australia y ya aseguró su pase a los Dieciseisavos de Final del Mundial y lo más probable es que cierre la actividad de su grupo como líder, lo cual le garantizaría jugar el 1 de julio en San Francisco, ante uno de los mejores terceros lugares.
La selección de Estados Unidos se impuso 2-0 con un autogol de Cameron Burgess y un gol de Alex Freeman en el cierre del primer tiempo, lo cual nos dejó un partido por ratos aburrido en el segundo lapso, ya que el equipo de las Barras y las Estrellas fue muy precavido, y dejó a Australia como el obligado a hacer algo para recortar la distancia.
- En este partido estuvo presente la árbitra mexicana Katia Itzel García como cuarta árbitra.
Estados Unidos, líder del Grupo D
Para que Estados Unidos selle el liderado del Grupo D, necesitará un triunfo de Paraguay o un empate en el otro duelo del grupo, entre paraguayos y Turquía.
El único resultado que pondría poner en riesgo el liderato de su grupo es un triunfo de Turquía y que después este mismo combinado le ganara a Estados Unidos en el tercer juego de la fase de grupos.
- Estados Unidos no ganaba sus dos primeros juegos de un Mundial desde Uruguay 1930
¿Contra quién jugaría Estados Unidos en la siguiente ronda?
Estados Unidos está en una situación similar a la de México, ya que no tiene claro contra quién puede jugar en Dieciseisavos de Final. El rival del equipo norteamericano saldrá de entre los terceros lugares de los grupos B, E, F, I y J.
Acá un recordatorio de los integrantes de estos grupos.
- Grupo B: Canadá, Suiza, Bosnia y Qatar
- Grupo E: Alemania, Ghana, Ecuador y Curazao
- Grupo F: Suecia, Japón, Países Bajos y Túnez
- Grupo I: Noruega, Francia, Senegal e Irak
- Grupo G: Argentina, Austria, Argelia y Jordania