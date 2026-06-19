Lo que necesitas saber: Estados Unidos es líder del Grupo D con seis puntos

Estados Unidos le ganó a la Selección de Australia y ya aseguró su pase a los Dieciseisavos de Final del Mundial y lo más probable es que cierre la actividad de su grupo como líder, lo cual le garantizaría jugar el 1 de julio en San Francisco, ante uno de los mejores terceros lugares.

La selección de Estados Unidos se impuso 2-0 con un autogol de Cameron Burgess y un gol de Alex Freeman en el cierre del primer tiempo, lo cual nos dejó un partido por ratos aburrido en el segundo lapso, ya que el equipo de las Barras y las Estrellas fue muy precavido, y dejó a Australia como el obligado a hacer algo para recortar la distancia.

En este partido estuvo presente la árbitra mexicana Katia Itzel García como cuarta árbitra.

Katia Itzel García / Mexsport

Estados Unidos, líder del Grupo D

Para que Estados Unidos selle el liderado del Grupo D, necesitará un triunfo de Paraguay o un empate en el otro duelo del grupo, entre paraguayos y Turquía.

El único resultado que pondría poner en riesgo el liderato de su grupo es un triunfo de Turquía y que después este mismo combinado le ganara a Estados Unidos en el tercer juego de la fase de grupos.

Estados Unidos no ganaba sus dos primeros juegos de un Mundial desde Uruguay 1930

¿Contra quién jugaría Estados Unidos en la siguiente ronda?

Estados Unidos está en una situación similar a la de México, ya que no tiene claro contra quién puede jugar en Dieciseisavos de Final. El rival del equipo norteamericano saldrá de entre los terceros lugares de los grupos B, E, F, I y J.

Estados Unidos vs Australia / Mexsport

Acá un recordatorio de los integrantes de estos grupos.

Grupo B: Canadá, Suiza, Bosnia y Qatar

Grupo E: Alemania, Ghana, Ecuador y Curazao

Grupo F: Suecia, Japón, Países Bajos y Túnez

Grupo I: Noruega, Francia, Senegal e Irak