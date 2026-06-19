Lo que necesitas saber: El Mundial Femenil del 2031 se jugará con 48 selecciones

México puede albergar un nuevo Mundial más después de que termine la Copa del Mundo 2026. El 23 de noviembre la FIFA determinará las sedes de los Mundiales Femeniles del 2031 y 2035 y todo está en ruta para que Estados Unidos se quede con esa organización, en conjunto con México, Costa Rica y Jamaica, así que el torneo varonil que se disputa ahora podría dejarle algo al futbol femenil en nuestro país.

Desiree Monsivais, exfutbolista en la Liga MX Femenil y ahora analista en ESPN, consideró que el Mundial varonil podría heredarle infraestructura al futbol femenil para que México sea confirmado como sede de la Copa del Mundo Femenil en 2031.

Desiree Monsivais, analista en ESPN

México tendría un Mundial Femenil en 2031

México y Estados Unidos tenían pensado presentar una candidatura conjunta para organizar el Mundial en 2027, sin embargo, la sede será Brasil, sin embargo, la candidatura se recorrió a 2031 para una organización conjunta entre cuatro países de la Concacaf.

“Me parece que este Mundial sí le dejará algo al futbol Femenil. La infraestructura va a estar. Claro que este Mundial le va a permear muchísima infraestructura y positivismo a lo que viene de cara para el futbol femenil”, indicó la exdelantera de Rayadas a Sopitas.com.

Cinco años para darle al futbol femenil un terreno más fértil

Sin embargo, Desiree considera importante que la Federación Mexicana de Futbol se dé cuenta que el futbol femenil y el varonil son productos diferentes, así que tendría poco más de cinco años para prepararle a los aficionados y aficionadas un terreno más fértil para el futbol femenil.

Afición mexicana en el Mundial 2026 / David Durán

“Es un reto importante para el futbol femenil conquistar al aficionado del varonil, porque son diferentes productos y es uno de los errores que ha cometido mucho la federación, tratar que sea homogénea esa afición y darle el producto a cada uno de ellos. En su momento van a van a combinarse, pero es con tiempo y no dudo que va a haber un momento que se va a emparejar incluso rebasar. Veremos más adelante si los años nos dará la razón o no”, comentó.

El Mundial Femenil del 2031 será el primero al cual califiquen 48 selecciones y por lo tanto también será el primero que tenga 104 partidos, como lo es con el formato actual de esta Copa del Mundo varonil.