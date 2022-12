Imagina que el mundo sabe poco de ti, que eres elegido en el Draft de la NFL en las últimas selecciones, que nadie apuesta por ti, pero las circunstancias se dan para que hagas tu debut y le ganas un partido a Tom Brady. Pues eso es lo que ha sucedido con el hombre de la semana 14 de la NFL, Brock Purdy, la sensación de los San Francisco 49ers.

Los 49ers no solo le ganaron a los Tampa Bay Bucaneers, sino que los aplastaron 35-7 con una actuación soberbia de su tercer quarterback, quien jugó su primer partido como titular y ya hizo lo que ningún otro ‘Mr. Irrelevant’ en la historia: comenzar un partido de temporada regular como mariscal de campo y además ganar.

Jugó como titular porque no hubo de otra

La selección final del Draft de la NFL es conocido como ‘Mr. Irrelevant’, pues realmente no hay expectativas sobre un desarrollo o debut, y su selección se da más que nada por obligación, como cuando se elige al más “tronco” de una cascarita sólo para no ser mala onda y que no se quede sin jugar.

Sin embargo, Brock Purdy, se quitó y pisó la etiqueta, pues fue el jugador más relevante del partido en la bahía, con dos pases de anotaciones y un acarreo que provocó las lágrimas de su padre, presente en las tribunas.

En los planes de los 49ers no estaba marcado el debut de Purdy, pero las lesiones de Trey Lance y Jimmy Garoppolo, no dejaron otra opción. El noveno y último quarterback elegido en el draft del 2022 no desconoce la lucha contra todos los obstáculos.

De la mononucleosis a una cirugía en la mano y de ahí a la NFL

En su tercer año en Perry High School (Arizona) contrajo mononucleosis, una infección que generalmente se contrae a través de la saliva, por lo cual es conocida como la enfermedad del beso y que deja como secuelas cansancio durante meses siguientes. No tuvo actividad física por seis semanas y perdió nueve kilogramos, por lo cual su temporada estaba prácticamente en la basura.

Pese a ello fue incluido en el equipo dentro de una rotación contra O’Connor High en la segunda semana de la temporada y ya nunca dejó el puesto como titular pese a que no había recuperado toda su fuerza, la cual compensó con pases precisos. En su regreso completó 25 de 28 intentos, 361 yardas, cinco pases de anotación y 45 yardas por tierra, según ESPN.

En 2017 se clavó una espina de un cactus jugando gotcha y fue necesario removerla con cirugía, por lo cual generó dudas entre las universidades que querían reclutarlo, aunque al final las ofertas llegaron por mayoreo. Él eligió Iowa State.

Brock Purdy tiene una mentalidad de hierro

Antes de su debut como titular, Brock Purdy dejó claro que el estigma de ‘Mr Irrelevant’ no le haría cosquillas, pues su objetivo era llegar a la NFL y del resto él se encargaría para trascender.

“No me importa en qué posición, qué ronda, qué elección fuese o si no fui seleccionado en el draft, todo mi asunto fue que solo quiero salir y demostrarme a mí mismo que puedo jugar en este nivel. Y esa siempre ha sido mi mentalidad”, dijo Brock, nacido el 27 de diciembre de 1999.

Tras el debut soñado, Brock se acercó con Tom Brady, quien llegó a los Patriots en la sexta ronda del draft del año 2000, cuando Brock tenía apenas algunos meses de nacido.

Brady y su 1.93 de estatura reconoció el trabajo de Brock, de 1.85 y quien es la esperanza de los 49ers, pues tiene asegurado al menos la titularidad para lo que queda de la temporada. ¿Habrá playoffs para Mr. Irrelevant’ en su primera temporada?