Lo que necesitas saber: Obed Vargas ha jugado un total de 65 minutos en tres partidos con el Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid visita al Club Brujas en los playoffs de la Champions League, en busca de amarrar su pase a los Octavos de Final. Y lo mejor de todo es que podremos ver en acción a Obed Vargas.

El mexicano fue incluido en la convocatoria de Diego Simeone para el partido, así que pinta para tener su debut en Champions. Hasta ahora, Obed suma tres partidos con el Atlético, dos en LaLiga y uno en la Copa del Rey.

Fotografía @Atleti vía X

¿Dónde ver Club Brujas vs Atlético de Madrid?

Vamos a lo importante. El Brujas vs Atlético de Madrid se juega el miércoles 18 de febrero a las 14:00 hrs en el Estadio Jan Breydel. La transmisión del partido en México estará disponible por Fox One.

Así que vayan preparando su hora de comida o un pequeño pretexto para no perderse la jornada de Champions.

¿Cómo le ha ido a Obed Vargas con el Atlético de Madrid?

Obed Vargas inició su aventura con el Atlético de Madrid con el pie derecho. Debutó en la goleada contra el Real Betis 5-0 de la Copa del Rey. Y aunque no fue titular, entró de cambio en el segundo tiempo por Ademola Lookman.

Mientras que su debut en LaLiga fue también frente al Betis. De nueva cuenta, Obed entró de cambio por Lookman en los últimos minutos. Aunque en esa ocasión la victoria fue para el conjunto ‘verdiblanco’ 1-0.

Hasta ahora, el partido en el que más minutos ha jugado el mexicano fue contra el Rayo Vallecano durante la derrota de 3-0 del Atlético. Entró al 56′ en lugar de Matteo Ruggeri, así que podemos decir que se está ganando poco a poco la confianza del ‘Cholo’ Simeone.

Minutos de Obed con el Atlético de Madrid: 11 min vs Betis | Copa del Rey 20 min vs Betis | LaLiga 34 min vs Rayo Vallecano | LaLiga



Obed Vargas, Atlético de Madrid / Foto: x (@Atleti)

Veremos si Obed puede sumar más minutos contra el Brujas y de paso hacer su debut en Champions League como ‘colchonero’.