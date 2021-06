¡Partidazo! Los Bucks despachan a los Nets y van a la final pese a los 48 puntos de Kevin Durant

Cuando el plan A, Giannis Antetokounmpo, falló, se activó el plan B de los Milawaukee Bucks, Jrue Holiday, quien resolvió los errores de la estrella del equipo, quien fue impreciso en los tiros de castigo ante la presión sofocante de la afición de los Brooklyn Nets en el séptimo y definitivo juego de las semifinales de la Conferencia Este, el cual se definió en tiempo extra 115-111.

Antetokounmpo aportó 40 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias, sin embargo los 13 puntos de Holiday marcaron la diferencia en a la hora de la verdad. Ahora, los Bucks jugarán su segunda final en la era de Giannis y el rival saldrá del séptimo juego entre 76ers y Hawks.

Los Bucks se levantaron de una serie que perdían 2-0. En casa empataron 2-2 y después 3-3, por lo que alargaron la serie hasta el séptimo partido, el cual resultó dramático ante las fallas de Antetokounmpo y con cuatro minutos en el reloj la ventaja era para los Nets hasta por cinco puntos.

Sin embargo, los Bucks regresaron a la batalla con los triples de Holiday. Aunque un doble de Durant, con un segundo en el reloj, obligó el alargue, Milwaukee echó abajo el proyecto millonario de los Nets, que incorporaron esta temporada a James Harden para armar un trabuco al lado de Kevin Durant y Kyrie Irving, ausente en el séptimo juego por lesión.

Don’t miss OT in this WIN or GO HOME GAME 7 on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/ntJWam9snL

Khris Middleton turns, fades and puts the Bucks on top!@Bucks 113@BrooklynNets 111

40.1 left in OT… WIN or GO HOME GAME 7 on TNT pic.twitter.com/SkW6YJEnWq

— NBA (@NBA) June 20, 2021