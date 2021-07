Khris Middleton empata la serie para los Bucks en la peor noche de Chris Paul con los Suns

Los Milwauakee Bucks estuvieron contra la pared en el inicio de la serie, tomaron aire en el tercer juego, ante su afición y en el cuarto partido empataron 2-2, de modo que tendremos al menos un sexto juego y todo gracias a Khris Middleton, quien fue el guía de la remontada con 40 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, con las cuales los Phoenix Suns cayeron 103-109.

Los Bucks encontraron una versión diferente de los Suns respecto al tercer juego. Sufrieron mayor resistencia y de hecho terminaron empatados al descanso 52-52, pero al final las imprecisiones de Chris Paul y su baja producción en el aro, cobraron factura en la mejor noche de Devin Booker.

Este resultado garantiza que la serie regrese la próxima semana a Milwaukee para el sexto juego, pero huele a que esto se definirá en el séptimo duelo.

Devin Booker, el jugador que se va en breve a Tokio para encarar los Juegos Olímpicos con Estados Unidos hizo el juego de su vida con 42 puntos, un rebote y dos asistencias. Todo le salió a Booker en el cuarto juego, de modo que la arena de Milwaukee quedó en silencio.

He’s got 38 as we enter the 4th.. #NBAFinals on ABC pic.twitter.com/OVPYCJrSib

Su actuación se combinó con una producción baja del resto de su equipo y en el último cuarto todos los pecados se pagaron con Khris Middleton, quien encontró el aro en los últimos tres minutos.

Khris Middleton up to 36 in the game and 20 in the 2nd half.. Fiserv Forum is HYPED!

Bucks up 4 with 20 seconds remaining on ABC. #NBAFinals pic.twitter.com/uJMHvdYZg4

— NBA (@NBA) July 15, 2021