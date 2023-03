Lo que rifó y no rifó del debut de Diego Cocca como DT de la Selección Mexicana

Tras el fracasotote en Qatar 2022, es natural que la expectación por ver cómo empezaba la era del nuevo DT de la Selección Mexicana fuera muy alta. El debut de Diego Cocca por fin llegó y la verdad es que deja mucho para pensar.

Surinam fue el rival y el resultado, aunque positivo, deja muchas dudas para la exigencia que se le viene como DT de la Selección Mexicana. A continuación los puntos a rescatar y las cosas que de plano estuvieron mal (lo que rifó y lo que no rifó pues).

Así fue el debut de Diego Cocca en el México vs Surinam/Foto: Mexsport

Lo que rifó del debut de Diego Cocca como DT de la Selección Mexicana

La alineación

Si algo se le criticó a Gerardo Martino, fue respetar las jerarquías de algunos jugadores y no apostar al futuro. Eso no lo podemos reclamar tras el debut de Diego Cocca. Varios jugadores que no fueron al Mundial estuvieron en su alineación titular, especialmente positivo lo de Santi Giménez y Carlos Acevedo.

La alineación para el debut de Diego Cocca/@miseleccionmx

No jugar un partido amistoso molero

Considerando que pese a la nueva estructura de la Femexfut el dinero seguirá siendo lo más importante en la Selección Mexicana, debemos dar gracias de que no se inventaron un partido molero en EUA para el debut de Diego Cocca. Fue contra Surinam, de acuerdo, pero al menos fue un partido oficial.

El resultado

Se esperaba una goleada, como siempre se espera de México en la Concacaf. Pero aunque quedó en 2-0, se ganó de visita, algo que siempre se le complica a la Selección Mexicana en la zona. Dirían los que saben (y también Dominic Toretto): ganar es ganar.

Así fue el debut de Diego Cocca en el México vs Surinam/Foto: Mexsport

Y esto es lo que no rifó

El regreso a nuestra realidad en Concacaf

No es contradicción, mantenemos eso de que se agradece que el debut de Diego Cocca hay sido en un juego oficial, pero sin duda pudo ser un mejor rival que lo mostrado por Surinam. Jorge Valdano recién dijo que el problema de México es estar en Concacaf y este partido lo confirma.

Así fue el debut de Diego Cocca en el México vs Surinam/Foto: Mexsport

La sangre nueva debió mostrarse de mejor forma

De nuevo, no es contradicción, se ganó y es lo importante, pero las formas importan también. México se vio corto en el debut de Diego Cocca considerando que se aspira a ganar Copa Oro, a regresar con dignidad a Copa América y a tener una participación histórica en el Mundial 2026. Falta mucho, sí, pero deja más dudas que certezas.

Así fue el debut de Diego Cocca en el México vs Surinam/Foto: Mexsport

El penal fallado por Santi Giménez

¡Tú no Santi! Tanto se le criticó a Tata Martino no llevarlo a Qatar 2022, celebramos su convovatoria para el debut de Diego Cocca y nos falla a la hora buena.

Santi Giménez falló un penal y nos hace recordar a todos esos delanteros que se la rifan en sus equipos, pero cuando se visten de verde, como que les cambian el chip. Esperemos que no sea el caso y se reinvindique pronto.

? Nooooooo ?



❌⚽ Santi Giménez falló el penal



?? 0-1 ??

? EN VIVO

