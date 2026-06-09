Lo que necesitas saber: Ni Hungría ni Kazajistán clasificaron al Mundial 2026.

Hungría derrotó 3-1 a Kazajistán en un partido amistoso, pero eso no fue lo más importante de la tarde. Lo que realmente se llevó los reflectores y los likes, fue la caída de una cámara tipo spider, sí, de esas que van suspendidas con cables en la parte alta de los estadios.

Acá les dejamos el video del momento exacto en el que se desploma la cámara, mientras los jugadores estaban en el campo y otro camarógrafo caminaba cerca de la zona.

Afortunadamente, nadie salió herido y el partido se desarrollo con normalidad. Eso sí, deben saber que ni Hungría ni Kazajistán van al Mundial 2026, por lo que no jugaron en sedes mundialistas ni nada por el estilo.

El incidente ocurrió lejos de Canadá, Estados Unidos y México, en el Nagyerdei Stadion, ubicado en la ciudad de Debrecen de Hungría.

Captura de pantalla

Y aunque parece escena de caricatura, la realidad es que la caída de la cámara pudo terminar en una tragedia. Los encargados del estadio y las cámaras tendrán que hacer una revisión exhaustiva para determinar las razones que provocaron el incidente.

Mientras, acá les dejamos otro ángulo, para que vean que antes de la caída le empieza a salir humo a la cámara.