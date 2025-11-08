Lo que necesitas saber: El supuesto diseño original de la playera de México para el Mundial 2026 estaba inspirado en la camiseta del 78, la peor Copa del Mundo de cualquier Selección Mexicana

México ya tiene nueva playera para el Mundial 2026, ¡y es una chulada! La pregunta es: ¿Es una chulada gracias a la afición? Recordemos la historia de la camiseta que no fue.

Fotografía ADIDAS

La playera de México para el Mundial 2026 que no fue

Y es que en la historia quedará para siempre la anécdota de la supuesta playera que México usaría en el Mundial 2026, pero que al final no vio la luz. Se trataba de una camiseta inspirada en el Mundial de 1978, pero cuando se filtró, el disgusto fue tal que supuestamente la marca patrocinadora decidió cambiar el diseño casi casi de último minuto.

Todo comenzó cuando el portal Footy Headlines filtró la supuesta playera de México para el Mundial 2026. Era una camiseta verde, con tres franjas en la parte frontal con los colores de la bandera. Lo dicho, inspirada en la camiseta del Mundial de 1978, donde México tuvo su peor participación en una Copa del mundo.

La supuesta playera de México que no se usará en el Mundial 2026 / Foto: Footy Headlines

No sabemos si por ser inspirada en ese terrible mundial o simplemente porque el diseño no era lo esperado, pero la funa fue brutal. No es exagerado decir que, a diferencia de otros diseños polémicos, acá no se recuerda a alguien que haya defendido la supuesta playera que México usaría en el Mundial 2026.

La marca y FMF decidieron cambiar el diseño de la playera de México

Es así que, al parecer ante el disgusto de la afición, la marca encargada de la fabricación y la Femexfut tomaron la decisión de cambiar el diseño por completo, según informó el periodista Martín del Palacio inicialmente, confirmado por un colaborador del mencionado portal Footy Headlines.

Cambiaron el diseño de la playera de México para el Mundial 2026 / Foto: Footy Headlines

“Se desconocen los motivos exactos por los que México ha cambiado el diseño. Podría deberse a diversos factores, como los comentarios de la federación o una reacción a las filtraciones iniciales”, escribió textual el sitio especializado en filtrar diseños de nuevas camisetas, diseños que casi el 100% de las veces se confirman.

¿La nueva playera? La que sí vio la luz, esa que nos recuerda a la camiseta que México usó en el Mundial de Francia 1998. Una belleza por donde se le mire.

Playera de México para el Mundial 2026 / Foto: ADIDAS

Estuvimos a punto de mantener aquel diseño para la playera del Mundial 2026

Eso sí, antes de anunciarse el cambio de diseño, se dijo que como la fecha para el lanzamiento ya estaba encima, sería imposible cambiarlo y nos íbamos a tener que aguantar con ese jersey que a nadie le gustó.

Es por ello que hay mucha afición que cree que esta historia no fue real, ya que efectivamente no creen que hubo tiempo suficiente como para cambiar el diseño y modificar toda la producción de camisetas para este 5 de noviembre, fecha oficial de la presentación de la nueva playera para el Mundial 2026.

Tal vez nunca sepamos si esto en verdad sucedió; si la marca decidió cambiar el diseño ante la negativa de la gente, o si se trata de una filtración errónea que en realidad nunca estuvo planeada. Difícil descartar esta anécdota porque se filtraron fotos con modelos posando con ese jersey y toda la cosa; de hecho hubo fotos donde vemos cómo posan con esa camiseta y la de visitante, que al final sí será la oficial.

Foto filtrada de la playera original de México para el Mundial 2026 / Foto: Footy Headlines

Pero bueno, de ser cierta la historia de la playera que no fue, podemos tomarla como una de las mejores decisiones de marca deportiva o federación alguna ¿Apoco no está muchísimo mejor la playera que sí usara México en el Mundial 2026?