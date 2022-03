¡Puro temazo! 10 canciones que no conocías inspiradas en futbolistas

La música y el deporte siempre han estado conectados, muchos son los futbolistas que han utilizado las canciones de diferentes artistas y géneros para ayudarse a inspirarse previo a los partidos o después de ellos, además de los canticos que se aprenden de los aficionados.

Pero la inspiración es mutua, porque varios son los artistas que han tomado las figuras del deporte para crear canciones y específicamente, son los futbolistas los que han sido tomados en varios géneros para hacerles temas con su nombre o referencias a ellos.

Artistas se han vuelto famosos a nivel mundial por canciones inspiradas en futbolistas, como el Potro Rodrigo, que creo la popular ‘La mano de dios’ y se ha escuchado en todos los lugares el mundo, básicamente por tomar a Diego Armando Maradona y hacerle una canción.

Peeeeeeeeero, hay otras canciones que no son tan conocidas y no son tan escuchadas como otras, por lo que en Sopitas.com nos dimos a la tarea de recomendarte algunos temas sobre futbolistas que no conoces y están para agregarlos a tu playlist.

10 canciones sobre futbolistas que no conocías

Maradona de Andrés Calamaro

Comenzamos esta lista con un clásico, pues Diego Armando Maradona debe de tener varias canciones a su nombre o a su figura, pero Andrés Calamaro un ferviente admirador del astro argentino, le compuso y le puso el nombre del futbolista a una de sus canciones del disco ‘Honestidad brutal’.

Riquelme de Gaspar Tessi, una canción que no conocía sobre el futbolista conocido como el ‘Último 10’

Juan Román Riquelme es de esos jugadores que son muy queridos en argentina, especialmente por la gente de Boca Juniors, aunque su carrera no despegó a los niveles que se pensaba en Europa, pero es un futbolista que levanta pasiones hasta entre los artistas. Gaspar Tessi le hizo una canción llamada ‘Riquelme (tu última gambeta)’.

No podía faltar Lionel Messi

Lionel Messi es otro de los futbolistas que se ha ganado el derecho de recibir miles de canciones a su nombre y la mayoría de ellas son de argentina, donde aún guardan la posibilidad de verlo campeón en un Mundial, pero el rapero Neo Pistea le hizo una canción con su nombre.

Johnny G (The Gudetti Song), canción sobre el futbolista sueco

Todos pensarían que Zlatan Ibrahimovic sería posiblemente el único jugador sueco que podría inspirar a un grupo para hacer una canción, pero no es así, John Gudetti delantero que ha pasado la mayor parte de su carrera en España tiene su propia canción y la canta Badpojken.

Keylor Navas con ‘El Portero de Cristo’

Noro M. es el creador de una canción para un futbolista especial en Costa Rica, sin duda alguna, el mejor ‘tico’ que ha visto el futbol. Cuenta un poco la historia del exarquero del Real Madrid y actual guardameta del PSG, y seguro no conocías este temazo.

George Best, el famoso ‘quinto Beatle’

Echémonos un viaje al pasado, porque George Best es uno de los grandes delanteros y futbolistas de toda la historia y lo que logró en el deporte, es digno de hacerle una canción. Don Fardon se encargó de cumplirlo y le hizo ‘The Belfast Boy’.

Roberto Baggio, uno de los mejores futbolistas italianos también tiene su canción

Antes del Mundial de Italia 90, Roberto Baggio tuvo un tema que le hicieron Il Generale y Ludus Pinski, y seamos sinceros, uno de los futbolistas más talentosos de aquella época merece una canción que hable de su calidad y de muchos goles.

Roger Milla

Uno de los futbolistas más carismáticos del mundo y sí, él también tiene una canción a su nombre y no sólo una canción, todo el disco lleva el nombre del delantero africano. Pepe Kalle fue el artífice de hacer este tributo al jugador.

‘Who’s da man’ en honor a Zlatan Ibrahimovich

Si John Gudetti tiene su canción, Zlatan Ibrahimovic tenía que tener también la suya y su éxito fue tal que estuvo en el número uno de las listas de Suecia en 2006. Elias Ft. Frans hizo este hitazo llamado ‘Who’s da man’, para alimentar el ego del gigante sueco.

Todos a bailar como el ‘Papu’

Alejandro Gómez se comenzó a hacer famoso por su calidad con el Atalanta, pero también por su peculiar paso de baile al festejar los goles y un grupo italiano aprovechó la oportunidad y decidió hacer una canción para el futbolista. Gli Autogol se unió a DJ Matrix e hicieron el tema y hasta el ‘Papu’ salió en el video.

Bonus track, una canción al Estadio Azteca

El coloso de Santa Ursula no se podía quedar atrás en cuanto a los homenajes en canciones y Andrés Calamaro le hizo un temazo para homenajear al estadio que vio campeón a Diego Armando Maradona.