Se va Carlos Padilla ¿Quiénes son los candidatos a la presidente del Comité Olímpico Mexicano?

El deporte mexicano tendrá cambios importantes en el cierre del 2021, pues Carlos Padilla no presentará candidatura para reelegirse como presidente del Comité Olímpico Mexicano, de modo que éste tendrá un nuevo jerarca en el mes de noviembre.

Padilla estuvo al frente del Comité Olímpico Mexicano (COM) durante dos ciclos olímpicos, lapso en el cual tuvo choques con los titulares de la CONADE, especialmente con Ana Gabriela Guevara y uno de esos choques fue la polémica exclusión de Paola Espinosa de Tokio 2020.

Será el 11 de noviembre cuando se realicen elecciones para la presidencia del organismo y hasta ahora suenan tres nombres, María José Alcalá, Jimena Saldaña y Ricardo Contreras, de modo que es muy posible que el COM sea dirigido por primera vez por una mujer.

El Comité Olímpico Internacional ya fue notificado sobre la salida de Carlos Padilla, y seguirá de cerca el proceso de elección de la persona que sucederá el cargo, por lo que pide, de acuerdo con ESPN, una votación cerrada y secreta, ante la preocupación de otros miembros del comité para evitar la intervención externa.

¿Quiénes son los candidatos al Comité Olímpico Mexicano?

Hasta ahora suenan los tres nombres antes mencionados, de los cuales María José Alcalá es la única persona que ha manifestado ante el Comité Olímpico Internacional su intención de participar en el proceso de elección.

María José Alcalá

Asistió a cuatro Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sidney 2000) como clavadista y su mejor resultado fue el sexto lugar en Barcelona. Actualmente se desempeña como diputada federal por el Partido Verde Ecologista.

Alcalá aseguró que ya se acercó con Ana Guevara para proponer una alianza entre CONADE y el Comité Olímpico Mexicano, tras años de diferencias.

“Le dije ‘Ana somos aliadas’, somos dos mujeres que queremos fortalecer y mejorar el deporte y esta es una gran oportunidad para hacerlo. Me gustaría ser la primera mujer que dirija los trabajos del Comité Olímpico Mexicano, pero no nada más por ser mujer, tengo los merecimientos pero también tengo la capacidad de crear unidad al interior del Comité Olímpico Mexicano. Yo no vengo a pelearme con nadie”, aseguró.

Jimena Saldaña

Actualmente se desempeña como vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano y fue la mano derecha de Mario Vázquez Raña. Es hija del periodista ya fallecido, Jorge Saldaña.

Estudió ingeniería en sistemas de computación y se define como una aficionada al futbol y seguidora de Cruz Azul. Desde 1984 ha estado apegada al deporte como brazo derecho de Vázquez Raña, quien fungió como presidente del Comité Olímpico Mexicano de 1971 a 2001.

Ricardo Contreras

No es precisamente el candidato más popular, después de que en septiembre del 2021, se diera a conocer una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Desde hace casi 30 años, Contreras ha sido el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo y es acusado por el mal uso de recursos en la propia federación. En algún momento, boxeadores mexicanos tuvieron que salir a las calles para pedir dinero y así financiar su viaje a los Juegos Olímpicos.