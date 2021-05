No sólo se veía venir el triunfo del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sino también la presencia de los memes. El tapatío tiene un triunfo más en su colección tras otra pelea que duró menos que el show de su presentación, al lado de Pepe Aguilar.

Si Billy Joe Saunders presumía un récord invicto, ahora ya cuenta en su colección con una derrota y las marcas de los puños mexicanos, mientras que ‘Canelo’ ya tiene 56 victorias, una derrota y dos empates en su carrera.

Si bien el evento era la pelea, el verdadero show fue la presentación del ‘Canelo’. Mientras que Saunders fue al ring caminando completamente solo, Álvarez se acompaño Pepe Aguilar y su hija Angela, quien también fue la encargada de cantar el himno mexicano.

Cerca de 10 minutos después, ‘Canelo’ llegó al ring sumamente acompañado, con Saunders ya bien despachado y listo para ser noqueado tras el espectáculo de los Aguilar.

— Carlos Reynoso (@DeportesKC) May 9, 2021

Canelo Álvarez – Entradas que tardan más que la pelea misma – The Undertaker #CanelovsSaunders pic.twitter.com/emVBKPHXpo

— Lorelai Gilmore (@PatoAponte13) May 9, 2021

Cuando me traen a Pepe Aguilar en lugar de J Balvin #Canelo pic.twitter.com/th5dvsVXk7

— Manuel Rodriguez (@manyromag) May 9, 2021

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar en la pelea de Canelo vs Saunders: pic.twitter.com/FtWNxNIdiw

— Maur Asan (@MaurAsanh) May 9, 2021

— Box Azteca (@BoxAzteca7) May 9, 2021

— Chancha la gordita ❤ (@PerlishaF) May 9, 2021

Who is ready to watch @Canelo?

¡Vamos México! #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/Ybp0TNxI4N

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) May 9, 2021