Ana Gabriela Guevara no es precisamente la figura más popular y querida dentro del deporte mexicano tras su gestión al frente de la CONADE, sobre todo después de sus declaraciones respecto al equipo de nado sincronizado, que tuvo que vender trajes de baño para costear parte de los gastos para ir a la Serie Mundial en Egipto. “Por mí que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”, dijo la titular de CONADE.

En una entrevista con W Radio, Guevara acusó a la nadadoras de mentirosas y deudoras al no comprobar gastos de de dos millones de pesos durante el periodo 2016-2018, por lo cual no apoyará a las nadadoras y de paso desconoce las cuatro medallas obtenidas en Egipto, por lo cual la tía Ana ha sido objeto de críticas y es que su gestión en CONADE está bajo investigación por más de 377 millones que han terminado en contratos chuecos.

Ana Guevara, titular de la Conade – Foto: Cuartoscuro

Hermosillo explica que Guevara no debe cobrar a atletas

Entre los críticos se encuentra Carlos Hermosillo, quien también dirigió a la CONADE (y también tiene escándalos por cheques sin fondo a deportistas) y quien explicó que a los atletas no se les debe cobrar el dinero no comprobado, sino a las federaciones, que son las que reciben el dinero de la CONADE y después las federaciones son las responsables de cubrir los gastos de los atletas, para que éstos se enfoquen en sus competencias.

“El tema de comprobación de apoyos sí se tiene que hacer en la CONADE, pero no directamente los deportistas. Se les da a la federación y luego ya eso se les da a los atletas. Pero no deben comprobar con notas lo que comió o de un hotel. Eso te lo exige el gobierno. Un deportista se tiene que preocupar por competir, no por una nota por lo que comió”, dijo Hermosillo, quien dirigió a la CONADE de 2006 a 2009.

Carlos Hermosillo dirigió a la CONADE de 2006 a 2009 / Getty Images

Vergonzoso no apoyar a atletas, dice Hermosillo

Curiosamente, la federación que tendría que recibir el dinero para destinarlo a las atletas es la Federación Mexicana de Natación, dirigida por Kiril Todorov, que no es reconocida por World Aquatics debido irregularidades financieras. CONADE y Guevara insisten en mantener a Todorov en el cargo, y en medio de este fuego cruzado, quienes han salido perjudicados son las nadadoras y clavadistas, y una situación similar se vive con la federación de ciclismo.

“Siempre va a ser vergonzoso no apoyar a un atleta. Al deportista le tienes que facilitar las cosas, se tiene que preocupar por competir y nada más”, dijo Hermosillo, quien fue criticado por Guevara en 2008, porque el sistema de la CONADE no funcionaba. “Estoy asqueada del sistema”, decía Guevara en 2008… en fin, la hipotenusa.

Carlos Hermosillo y Ana Guevara