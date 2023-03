La salida de Scarlett Camberos del América Femenil es quizá el golpe más duro para la Liga MX Femenil. Una jugadora tuvo que dejar el país porque no pudieron garantizar su seguridad ante el acoso que sufría desde meses atrás. Ya sólo nos queda apreciar su mensaje de despedida ahora que por fin rompió el silencio tras su partida.

Por acá en Sopitas.com te hemos contado a detalle todo lo que pasó con Scarlett Camberos. Desde su primera denuncia contra el acoso que sufría, el hackeo a sus redes sociales y finalmente su salida del América Femenil hacia el Angel City. Un recuento completo de su caso.

Sin embargo, ahora toca hablar del mensaje de despedida que la jugadora dedicó a todos los aficionados de las águilas que sufrieron con su partida. Scarlett Camberos no olvida el cariño que recibió en México y dedicó una emotiva carta hacia el América Femenil, sus compañeras, la afición y todo México en general.

Justo mientras Angel City anunciaba a Scarlett Camberos como su nuevo refuerzo, ella compartió una carta de despedida para cerrar un capítulo de su vida y comenzar otro.

Scarlett Camberos menciona que obviamente esa no fue la mejor forma de salir del América Femenil, pero está tranquila porque no dependió de ella. El acoso que sufría la llevó, junto con su familia, a tomar la mejor decisión.

Finalmente, Scarlett Camberos se dirigió en su carta de despedida a sus compañeras y a la afición del América Femenil. También pide por un cambio radical en la sociedad mexicana respecto a la violencia contra las mujeres más allá de alzar la voz el 8 de marzo.

“A los fans del América que diario me muestran su respeto y admiración, gracias por ser la fuerza que me ha guiado en los últimos meses. Sé que no tuvimos la despedida que me hubiera gustado, pero me llevo el cariño que siempre me demostraron“.