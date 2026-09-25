Rafa Márquez sufrió una nueva baja en la lista de convocados para su debut como técnico de la Selección Mexicana, esta vez se trata de César Montes, uno de los defensas centrales titulares, y quien tendrá que regresar a Rusia para seguir con un tratamiento de recuperación por una lesión muscular en el glúteo medio.

El plantel de la Selección Mexicana salió hacia Baltimore, Estados Unidos, donde jugará el primero de cuatro amistosos en este Fecha FIFA, contra Colombia, sin embargo, César Montes ya no fue incluido en ese viaje.

César Montes no viajó a Estados Unidos / Mexsport

César Montes causa baja en la Selección Mexicana

La baja fue confirmada a través de un comunicado en el que se explica que César Montes será sustituido por Dagoberto Espinoza, del América, aunque el zaguero azulcrema se reportará para el segundo juego amistoso de la Selección, contra Perú.

El comunicado de la Selección Mexicana

“El jugador César Montes, del club Lokomotiv de Moscú, causa baja de la convocatoria para los partidos correspondieres de la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

“El defensor llegó a la convocatoria con una lesión muscular en el glúteo medio, por lo que después de evaluar y darle seguimiento en estos días se determinó que regresará a su club para continuar con la última etapa de su proceso de recuperación y no realizó el viaje a Estados Unidos.

“En su lugar, fue convocado Dagoberto Espinoza, futbolista del Club América, quien se incorporará al grupo en New Jersey después de la actividad de su equipo en la jornada 10 de la Liga MX“, indica el comunicado.

¿Cuántas bajas tiene Rafa Márquez en la Selección Mexicana?

Hay que recordar que por lesión Rafa Márquez no pudo convocar a Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Tampoco fue considerado Edson Álvarez, quien no ha sido tomando en cuenta con el West Ham y ante la falta de actividad –además de una investigación delicada– quedó descartado.

Alan Cervantes, jugador del América, causó baja por lesión una vez que se había publicado la convocatoria de la Selección Mexicana, así que Márquez tiene hasta cuatro bajas por lesión para la gira por Estados Unidos.