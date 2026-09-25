CA7RIEL y Paco Amoroso hicieron un cover de "Wannabe" de las Spice Girls para una sesión en el Live Lounge de la BBC Radio 1.

Lo que necesitas saber: El nuevo cover de CA7RIEL y Paco Amoroso le pone rock y jazz a la icónica rola de las Spice Girls.

Y ahora en covers inesperados y sorprendentes ––dependiendo de cómo lo quieras ver––, tenemos a CA7RIEL y Paco Amoroso con una versión bastante peculiar de “Wannabe” de las Spice Girls.

El dúo argentino llegó a las sesiones del Live Lounge de la BBC Radio 1 donde además de esta rola, también interpretaron “Todo Ray” y “No me sirve más”, ambas el nuevo disco Free Spirits.

Imagen del video original de “Wannabe” de las Spice Girls. Foto: Captura de pantalla.

Así el cover de CA7RIEL y Paco Amoroso a “Wannabe” de Spice Girls

Como imaginarás, el cover de CA7RIEL y Paco Amoroso es una reinvención de la original, lejos de la estructura y del contagioso beat pop que caracteriza al temazo icónico de Spice Girls.

Acá, el par argentin le juega a los riffs de rock funk y hard rock con versos enérgicos, para luego entrarle a partes tranquilas muy jazzeras que por supuesto te recordarás a su afamado Tiny Desk.

¿Es buena o mala? Mejor dicho, extraña… muy al estilo de Cato y Paco que se un tiempo para acá se han caracterizado por darle ese toque inesperado a su música original. Échale ojo acá…

¿Y qué onda con las Spice Girls?

Más allá de CA7RIEL y Paco Amoroso… la icónica girl band británica, hace poco nos dieron una ilusionada bien densa porque soltaron un teaser donde se podía ver un periódico, referencias precisamente de “Wannabe” y otros detalles que nos hicieron creer que se venía una reunión.

Pero nosotros tenemos la culpa por ilusionarnos tanto. Al final, solo anunciaron una serie de sencillos y rarezas, que bueno, chance para los fans clavados serán una joya para la colección… pero imagínense lo épica que hubiera sido la reunión. Acá la info.