Lo que necesitas saber:

El nuevo cover de CA7RIEL y Paco Amoroso le pone rock y jazz a la icónica rola de las Spice Girls.

Y ahora en covers inesperados y sorprendentes ––dependiendo de cómo lo quieras ver––, tenemos a CA7RIEL y Paco Amoroso con una versión bastante peculiar de “Wannabe” de las Spice Girls.

El dúo argentino llegó a las sesiones del Live Lounge de la BBC Radio 1 donde además de esta rola, también interpretaron “Todo Ray” y “No me sirve más”, ambas el nuevo disco Free Spirits.

Video oficial de wannabe de spice girls
Imagen del video original de “Wannabe” de las Spice Girls. Foto: Captura de pantalla.

Así el cover de CA7RIEL y Paco Amoroso a “Wannabe” de Spice Girls

Como imaginarás, el cover de CA7RIEL y Paco Amoroso es una reinvención de la original, lejos de la estructura y del contagioso beat pop que caracteriza al temazo icónico de Spice Girls.

Acá, el par argentin le juega a los riffs de rock funk y hard rock con versos enérgicos, para luego entrarle a partes tranquilas muy jazzeras que por supuesto te recordarás a su afamado Tiny Desk.

¿Es buena o mala? Mejor dicho, extraña… muy al estilo de Cato y Paco que se un tiempo para acá se han caracterizado por darle ese toque inesperado a su música original. Échale ojo acá…

¿Y qué onda con las Spice Girls?

Más allá de CA7RIEL y Paco Amoroso… la icónica girl band británica, hace poco nos dieron una ilusionada bien densa porque soltaron un teaser donde se podía ver un periódico, referencias precisamente de “Wannabe” y otros detalles que nos hicieron creer que se venía una reunión.

Pero nosotros tenemos la culpa por ilusionarnos tanto. Al final, solo anunciaron una serie de sencillos y rarezas, que bueno, chance para los fans clavados serán una joya para la colección… pero imagínense lo épica que hubiera sido la reunión. Acá la info.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

chetes-pabellon-oeste-20-anos-de-blanco-facil-resena-concierto

Chetes en el Pabellón Oeste: la fiesta de 20 años de ‘Blanco Fácil’
playlist canciones de la semana sopitas

10 nuevas canciones de la semana: Queens Of The Stone Age, Boys Noize, Tegan and Sara y más
Michael Kiwanuka en grabación del disco 'Fudge'

Michael Kiwanuka: “No sé cuánto tiempo pasará hasta que pueda lanzar otro disco”
portada de the life of a showgirl the encore de taylor swift

Taylor Swift y las nuevas ediciones de sus discos: ¿Arte, estrategia de marketing o imagen saturada?

Editor de Música en Sopitas.com; a veces escribo y hablo de otras cosas. Egresado de FES Aragón UNAM. Los gatos y la música son necesidad absoluta.

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook