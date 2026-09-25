Durante la conferencia de prensa mensual de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el fiscal general de Morelos, Fernando Bluemenkron Escobar, confirmó la presencia de organizaciones criminales que mantienen operaciones en distintas zonas de la entidad.

Lo que necesitas saber: Bluemenkron explicó que varias de estas células tienen presencia principalmente en la zona sur de Morelos, donde las autoridades investigan posibles vínculos con distintos hechos violentos registrados recientemente.

Durante la conferencia de prensa mensual de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el fiscal general de Morelos, Fernando Bluemenkron Escobar, confirmó la presencia de organizaciones criminales que mantienen operaciones en distintas zonas de la entidad.

Ojo, aunque el fiscal no mencionó sus nombres durante su intervención, la información señala a La Familia Michoacana y el CJNG como los dos grupos de alcance nacional que operan en Morelos.

A estos grupos se suman cuatro organizaciones regionales: Federación Guerrerense, Unión Morelense, Unión Tepito y Nuevo Imperio. Las autoridades también contabilizan 15 células criminales distribuidas por el estado.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

¿Dónde es que se concentran estas células?

Bluemenkron explicó que varias de estas células tienen presencia principalmente en la zona sur de Morelos, donde las autoridades investigan posibles vínculos con distintos hechos violentos registrados recientemente.

La información sobre las 15 células trascendió después de varios acontecimientos registrados en el estado, entre ellos el abatimiento de un presunto líder criminal en Tlaltizapán, el asesinato del dirigente municipal del PRI en Tetecala de la Reforma y el homicidio de un sargento del 108 Batallón de Infantería.

Este último hecho mencionado ocurrió durante un enfrentamiento entre elementos militares y civiles en Tlaquiltenango, durante la madrugada del sábado.

“Tenemos información que hay dos grupos criminales de carácter nacional operando en Morelos, cuatro grupos regionales y diversas células locales predominantemente en la zona sur”, explicó el fiscal durante la conferencia.

Reportaron avances contra la extorsión

En esa misma conferencia, José Luis Rodríguez, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre los resultados del operativo Enjambre, estrategia que el gobierno federal puso en marcha desde noviembre de 2024.

De acuerdo con el funcionario, las autoridades han puesto a disposición a 112 personas servidoras públicas como parte de este operativo.

Rodríguez Días también habló sobre el Plan Cuautla, estrategia que busca combatir delitos como la extorsión y otros delitos de alto impacto en esa región de Morelos.

Según las autoridades, durante septiembre la extorsión registró una disminución superior al 50% respecto al mes anterior. Sin embargo, el funcionario pidió esperar al cierre de mes para confirmar bien el dato.

En las acciones contra este delito, la Mesa de Coordinación reportó 17 cateos, 14 órdenes de aprehensión, 15 detenciones en flagrancia y 18 personas vinculadas a proceso.

Además, las autoridades obtuvieron cinco sentencias condenatorias por extorsión agravada, que en conjunto representan 83 años y tres meses de prisión, además de multas y reparación del daño.