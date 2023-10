El 6 de diciembre de 2020 es una fecha histórica para el automovilismo mexicano, pues ese día Checo Pérez consiguió su primera triunfo en Fórmula 1 y rompió una especie de maldición que se había extendido por más de 50 años sin que sonara el himno de México en el Gran Circo, desde el triunfo de Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Bélgica de 1970, por lo cual Luis Manuel ‘Chacho’ López no encontró la manera de ocultar las emociones durante la transmisión para América Latina, junto a Fernando Tornello y Juan Fossaroli.

Si buscas la transmisión de aquella carrera (la encuentras en el archivo de F1TV), podrás escuchar los comentarios de Tornello y Fossaroli en Fox Sports mientras que de fondo se escuchan una especie de suspiros profundos y sollozos. Estas expresiones que no encontraron palabras fueron de ‘Chacho’, quien aceptó que le ganó la emoción por ver a Checo Pérez en lo alto del podio después de nueve años en Fórmula 1 y por el hecho de tener un vínculo con el piloto.

Chacho López y Michael Jordain Jr

‘Chacho’ recordó en entrevista con Sopitas.com que había seguido la carrera de Checo desde que el tapatío estaba en karts y su llegada a Fox Sports estuvo ligada al ascenso del piloto mexicano a GP2. “Yo narraba en vivo”. Pero además, cuando Pérez dio el salto a Europa y vivía en una pizzería en Alemania, ‘Chacho’ era una especie de apoyo. “Cuando Checo se fue a Europa, desde Alemania él me mandaba correos. Su papá me decía ‘habla con Checo porque anda preocupado, porque no habla alemán’”.

La emoción de ‘Chacho’ tras la primera victoria de Checo

Por toda esta situación, ‘Chacho’ no pudo contener la emoción aquel 6 de diciembre, especialmente cuando escuchó el himno de México. “Me provocó una sensación muy emocional porque conozco a Checo desde que era niño, desde que corría karts. Conozco a su familia desde hace muchos años. Su papá era manager de Adrián Fernández y viajábamos juntos cuando me tocó cubrir en Estados Unidos la Indy. Emocionalmente creo que hay una conexión, principalmente porque me había tocado seguir toda su carrera”.

Luis Manuel tiene un amplio recorrido en el periodismo deportivo, de modo que le ha tocado cubrir diversos eventos en los cuales se ha entonado el himno de México, como por ejemplo en Juegos Olímpicos, sin embargo explicó que en ningún caso se había emocionado de tal manera como con aquel triunfo de Checo.

“Ahí (en Juegos Olímpicos) no se involucraba ninguna pasión. Me tocó vera muchos grandes deportistas, a Bernardo Segura, Ana Gabriela, clavadistas, a Fernando Platas, Rosario Espinoza… y escuchar himnos y muchas cosas, pero cuando involucra pasión, cuando involucra lo que verdaderamente te gusta, cuando conoces a ese personaje de manera más personal, se involucra un sentimiento muy especial y yo nunca nunca me imaginé que iba a sentir eso, y cuando escuchas las primeras notas del Himno Nacional sientes cómo se te eriza la piel… ¡es impresionante!”, indicó el narrador y analista de Fox Sports.

¿Quién es ‘Chacho’ López?

Desde 2023, Luis Manuel ‘Chacho’ Lopez es la voz de Fórmula 1 en México y lo podemos ver y escuchar en las transmisiones de Fox Sports, que es la dueña de los derechos de transmisión del Gran Circo en México. Es hijo de Aureliano López, un reconocido periodista deportivo de amplio recorrido que destacó en El Heraldo de México, donde justamente ‘Chacho’ comenzó su carrera profesional como ayudante de redacción en 1981, donde coincidió con Ángel Fernández.

Trabajó junto con José Ramón Fernández desde 1988, en la época de Imevisión, de modo que también estuvo en TV Azteca y nos compartió que además de su trabajo en el automovilismo, apoyó en otras secciones, principalmente futbol donde tenía una sección editorial llamada “Estamos hartos de…”, pero incluso le tocó ser parte de los extras que de pronto llegaba a necesitar Andrés Bustamente.

Por su versatilidad, José Ramón le dio a elegir entre quedarse a hacer automovilismo o hacer futbol. “Si quieres ganar dinero, te tienes que meter al futbol, ¿qué quieres? ¿futbol o carreras?”, le preguntó Fernández. “Le dije que carreras”.

‘Chacho’ López, la voz de Fórmula 1 en México

A Luis Manuel le tocó la salida de José Ramón en Tv Azteca en 2007 y dos años después llegó a Fox Sports, donde ha seguido la trayectoria de Checo en Fórmula 1 a partir de 2011 como analista, junto a Fernando Tornello, quien narró para México hasta 2022, antes de que tuviera que enfocarse exclusivamente en ESPN, y esto le abrió las puertas a ‘Chacho’ para narrar las carreras en Fórmula 1, sin embargo su debut estuvo marcado por un problema de salud.

“En la primera carrera me di cuenta que me fatigaba demasiado de la voz”, contó. ‘Chacho’ fue diagnosticado años atrás con un lóbulo en las cuerdas vocales y tras contraer COVID en 2021 le fue detectado otro problema que hace que una de las cuerdas sea más corta. “Entonces se inflaman y tengo muchísimos problemas para poder hacerlas trabajar bien”.

“Me metí a trabajar durísimo con un coach de voz que es Mario Filio, con un doctor, Enrique Manzano, que es el que me da rehabilitación y con el doctor Fermín Zubiaur. Entonces tengo un equipo de tres especialistas que me están ayudando para poder trabajar todo ese tema”.

Chacho López

Nos explicó que en muchas ocasiones su jornada laboral inicia desde las 3:00 de la mañana, sobre todo cuando los Grandes Premios son en Europa o Asia, de modo que es un auténtico reto poner a trabajar sus cuerdas vocales a esas horas.

“Es muy intenso el fin de semana. Llego a trabajar a Fox Sports a las tres de la mañana y a esa hora echar a andar la voz para estar trabajando es muy difícil y sobre todo ahora que mi trabajo es narrar continuamente todo el tiempo, pero yo me siento bien, siento que poco a poco el equipo que hay es un equipazo: Giselle, que es una persona súper reconocida, y obviamente con los pilotos que los tres son mis amigos (Chapulín Díaz, Memo Rojas y Michel Jorudain Jr.) creo que estamos haciendo un muy buen equipo, además con Diego Mejía, que lo tenemos en todas las pistas”.

