Lo que necesitas saber: En la investigación también aseguraron que Netanyahu se tomó la advertencia con bastante calma y consideró que una amenaza mayor podría venir de Cisjordania.

Estamos a semanas de que se cumplan tres años del ataque del 7 de octubre y resulta que salió nueva información que podría responder a la pregunta sobre si Israel había recibido o no alguna advertencia de que Hamás preparaba un ataque.

Y es que una investigación publicada por el periódico israelí Haaretz asegura que el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, advirtió personalmente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Hamás preparaba una operación de gran magnitud contra Israel, tan solo 10 días antes del atentado.

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Bueno, pero supuestamente ¿cómo ocurrieron los hechos?

La información aparece en el libro Hostages: 843 Days of Abandonment, de los periodistas Shlomi Eldar y Ruth Yuval, y forma parte de una investigación retomada este 8 de septiembre por Haaretz.

Según esta reconstrucción, bin Zayed habría hablado durante unos 45 minutos con Netanyahu alrededor de una semana y media antes del ataque.

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Durante la conversación, el mandatario emiratí habría alertado que Yahya Sinwar, entonces líder de Hamás en Gaza, preparaba una gran operación contra Israel que podía provocar un fuerte derramamiento de sangre y desestabilizar la región.

Y pues, según esto, aseguran que Netanyahu se tomó la advertencia con bastante calma y consideró que una amenaza mayor podría venir de Cisjordania.

Además, sostienen que no compartió esta información con algunos de los principales responsables de seguridad de Israel.

Aunque esto ya dio un giro de 180 grados

Y es que la oficina de Benjamin Netanyahu acaba de negar este 8 de septiembre la información publicada por Haaretz y aseguró que Emiratos Árabes Unidos nunca le envió una advertencia antes del 7 de octubre.

“Los informes de prensa son falsos. No se dio ninguna advertencia al primer ministro por parte de Emiratos Árabes Unidos antes del 7 de octubre”, señaló su oficina, según medios israelíes.

La oficina de Netanyahu también calificó la versión como una “mentira absoluta” y negó que el primer ministro hubiera mantenido esa conversación con el presidente emiratí durante ese periodo.

Por ahora ya hay dos versiones y, entre que si son peras o son manzanas, esta información vuelve a encender la discusión sobre qué sabía Israel antes del ataque, justo a semanas de que se cumplan tres años de aquel desafortunado hecho.