Así quedó el Ferrari de Charles Leclerc tras el brutal accidente en las prácticas del Gran Premio de Arabia

Los pilotos de Fórmula 1 comienzan a conocer el circuito de Arabia, donde se disputa la penúltima carrera del año. Algunos equipos se han adaptado bien el circuito y otros han tenido problemas, como el caso de Red Bull con Checo Pérez, quien no tuvo una buena experiencia en las primeras prácticas libres, aunque su situación no fue tan dramática como la de Charles Leclerc.

El piloto monegasco estrenó las banderas rojas del Gran Premio de Arabia a falta de cuatro minutos para terminar con la segunda práctica libre, justo en la curva 22 del circuito, donde perdió el control de su Ferrari.

Leclerc se fue de largo en la curva y en la maniobra por evitar el contacto con el muro de contención, golpe con violencia en la parte trasera del auto, por lo que el monoplaza quedó totalmente destrozado.

El auto sufrió graves daños en el chasis, suspensiones traseras y en el alerón, por lo que los mecánicos del equipo deben trabajar fuerte para recuperar el auto para la tercera práctica y de paso instalar el chasis de repuesto.

Charles Leclerc went off into the barriers at Turn 22, causing an early end to FP2

