Matías, el fan de Checo Pérez que vende botana para ir al Gran Premio de México

El deporte es una plataforma que sirve como inspiración para niños, adolescentes e incluso adultos. Protagonistas como Checo Pérez son ídolos de millones de personas, la pasión no conoce límites y sus fans hacen hasta lo imposible por conocerlos.

Pero esta historia es un ejemplo de trabajo y sueños por cumplir. Matías tiene 14 años, acaba de terminar la secundaria y emprendió un pequeño negocio con el objetivo de ir al Gran Premio de México; además, busca conocer a Checo Pérez durante el fin de semana de actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Su historia se hizo viral en redes sociales, aunque todavía no hay algún mensaje de Checo, Red Bull o los organizadores del GP. Eso sí, Matías lleva varios meses trabajando y con la intención de adquirir boletos para conocer al piloto tapatío.

Foto: El Universal

Así ha trabajado Matías para ir al GP de México y ver a Checo Pérez

Elsa, prima de Matías, realizó una publicación en Facebook para que sus conocidos apoyen al adolescente. Vistiendo la playera y la gorra de Checo Pérez en Red Bull, él coloca su puesto de dorilocos y churritos para seguir ahorrando.

“Les platico que mi querido Mati está vendiendo botanita para financiar su boleto de F1. La neta estoy muy orgullosa porque no es el primer trabajo que tiene, lleva juntando lana desde el año pasado para poder ir. Así que porfa, si pasan, están cerca o quieren una botana y ayudar a mi primo… Ya saben dónde“.

Especial

Pero este no es el primer trabajo de Matías. Desde que se propuso juntar dinero para el boleto del Gran Premio de México, el chico originario de Morelia apoya a su hermana y a su madre en diferentes labores, como preparar comida para vender; de ahí, también recibe un pago.

De acuerdo con El Universal, la idea del puesto de botanas fue de Montserrat, la hermana de Matías. Y para ir acorde al objetivo, un Checo Pérez de cartón lo acompaña junto al letrero con la leyenda: “Ayúdame a conocer a mi ídolo“.

“Se me empezó a ir el trabajo poco a poco. Mi hermana me ayudó diciéndome que si ponía un puesto para ver si vendía algo y si juntaba dinero. He visto que Checo Pérez le ha estado echando muchas ganas y yo también quiero para ser como él“, explicó Matías a Azteca Michoacán.

Matías es un aficionado de la F1 y está decidido a lograr su sueño de conocer a @SChecoPerez en el Gran Premio de México ? ? #TVAztecaMichoacán pic.twitter.com/WGBifYi0Yv — aztecamichoacan (@aztecamichoacan) July 11, 2022