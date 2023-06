Max Verstappen va que vuela para un nuevo título en Fórmula 1. Hace algunas semanas, en el Gran Premio de Miami, tenía muy cerca a su coequipero, Checo Pérez, en la clasificación de pilotos, sin embargo una serie de desafortunadas actuaciones han dejado al neerlandés sin rival, mientras que el mexicano ahora está a tiro de piedra de Fernando Alonso, que es tercero.

Checo se ha quedado fuera de la Q3 en la sesión de calificación de los Grandes Premios Mónaco, España y Canadá (en Mónaco se quedó en la Q1), y esto ha generado dudas sobre el mexicano, por lo cual Verstappen fue cuestionada sobre el momento del mexicano, pero el neerlandés se desmarcó del tema. “No es mi problema”.

Checo Pérez durante el GP de Canadá / Reuters

Verstappen, sin interés en los problemas de Checo

Verstappen destacó que sus cuatro triunfos consecutivos de alguna manera han ayudado a Checo en la escudería Red Bull, en el sentido que sus victorias han disminuido el golpe que han significado los escasos puntos hechos por el mexicano.

“Si no hubiera estado allí, Red Bull se habría visto muy diferente. No estaría contento con no llegar a la Q3 tres veces seguidas. Tampoco me preocupa. Estoy lo suficientemente ocupado en mi lado del garaje poniendo todo en orden. Presto toda mi atención a eso”, manifestó el volante neerlandés, de acuerdo con Racingnews.

Max Verstappen llegó a 41 victorias en F1

“No es mi problema”

Después de la carrera en Canadá, Verstappen fue cuestionado sobre si le preocupan los problemas que ha presentado Checo en las últimas carreras, pero el neerlandés mostró indiferencia, o sea que no ha tomado nota sobre la inestabilidad del mexicano y básicamente no le interesa.

“Tal vez el equipo debe estar trabajando en eso, pero hay que preguntarles. El viernes, por supuesto, ya estaba ocupado mejorando el auto, así que no voy a pensar en eso. No es mi problema”, dijo el neerlandés.

Red Bull legó a 100 triunfos en F1 / Getty Images

De esta manera parece que en Red Bull la relación entre Verstappen y Checo está tan distanciada como en lo están ambos pilotos en la clasificación de pilotos de Fórmula 1.