Lo que necesitas saber: Fernando Gago es el principal candidato a tomar el mando de Chivas tras la salida de Paunovic.

La renuncia de Veljko Paunovic como entrenador de las Chivas no solo rompió los corazones de los ‘chivahermanos’ también de algunos jugadores, como Jesús Orozco, que no reveló que no esperaba la salida de ‘Pauno’, sobre todo porque el serbio parecía muuuuy comprometido con el proyecto.

Veljko confiaba tanto en el proyecto que hasta le dijo que ‘no’ al Almería de la Liga de España hace unos meses con tal de quedarse en la reestructuración del ‘Rebaño’, pero las indisciplinas y mano blanda de la institución no ayudaron a su permanencia.

Veljko Paunovic renunció a la dirección técnica de Chivas / Foto: Getty Images

‘Chiquete’ Orozco no esperaba la renuncia

Jesús ‘Chiquete’ Orozco estuvo presente en la derrota 3-0 que la Selección Mexicana sufrió ante Colombia y más que por el resultado del partido se le preguntó sobre la renuncia de Paunovic a Chivas a lo que el ‘Chiquete’ confesó que le dolió la decisión del serbio.

“No la veía venir, contábamos con qué iba a seguir y fue sorprendente. En lo personal me dolió un poco, es un gran entrenador que siempre nos defendió” ‘Chiquete’ Orozco

Jesús ‘Chiquete’ Orozco, jugador de Chivas / Fotografía Mexsport

El ‘Chiquete’ fue uno de los hombres más importantes en el equipo de Paunovic, sin embargo, ahora con la salida del entrenador tendrá que trabajar lo doble para convencer el nuevo timonel y mantener un lugar en el cuadro titular. Eso sí, Orozco le deseó todo lo mejor a Veljko en el futuro.

¿Fernando Gago el nuevo pastor?

Aunque algunos de los jugadores en Chivas se siguen recuperando de la renuncia de Paunovic, la directiva ya anda haciendo todo lo posible para amarrar a Fernando Gago, entrenador de origen argentino y que es, hasta el momento, la opción principal para tomar las riendas de un rebaño abandonado y descarriado.

Fernando Gago suena para Chivas

Cualquier entrenador que sea nombrado por la directiva tapatía tendrá que sobreponerse a las constantes indisciplinas que rondan en el plantel y a un equipo limitado que hace lo mejor que puede con lo que tiene, aunque eso no les ha alcanzado para volver a ser campeones desde hace seis años.

