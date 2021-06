UEFA reconoce al árbitro que intervino en el protocolo de atención a Christian Eriksen

Entre las oncenas de Italia y Austria hay un auténtico héroe de la Eurocopa, se trata de Anthony Tylor, el árbitro central, que fue el silbante del partido ente Dinamarca y Finlandia, el cual quedó marcado por el paro cardiaco de Christian Eriksen.

Después de que Eriksen se desplomara en la cancha, Anthony Tylor hizo sonar su silbato para detener el partido y antes de acercarse al jugador pidió el ingreso inmediato del cuerpo médico de Dinamarca, encabezado por Morten Boesen, quien después fue apoyado por el médico de la UEFA, el alemán Jens Kleinefeld.

El árbitro manejó perfecto el momento de crisis

El un momento, el silbante pidió a los futbolistas, sobre todo a los de Finlandia, alejarse de Eriksen para que los médicos pudieran asistir al jugador danés, por lo que el árbitro fue elogiado por Roberto Rosetti, director de arbitraje de la UEFA.

“Todos reconocieron que Anthony era perfecto. Manejó este momento difícil de una manera excelente. Estamos orgullosos de su comportamiento y estamos orgullosos de su sangre fría”, indicó el directivo, de acuerdo con Four Four Two.

El Italia vs Austria, parte de su recompensa

La forma de actuar el silbante, destaco Rosetti, formará parte de los ejemplos para llevar a cabo la principal regla del arbitraje: cuidar la integridad física del futbolista.

“Recomendamos a los árbitros que la seguridad es lo primero, es el objetivo más importante para nosotros. Los árbitros deben, y están preparados, para detener el partido inmediatamente en estas situaciones. Anthony fue increíble”, mencionó.

Ademas de su forma de actuar en ese momento crítico, el árbitro Anthony Tylor ha tenido actuaciones sólidas, de modo que el silbante inglés fue premiado con el partido entre Italia y Austria en los Octavos de Final de la Euro.