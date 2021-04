¿El último de Messi? 6 cosas a tomar en cuenta en El Clásico entre Real Madrid y Barcelona

La Liga de España está que arde. Atlético de Madrid ha perdido el terreno que lo convertía en el máximo y casi único favorito para ganar el título de liga, sin embargo, los Colchoneros (66 puntos) están a tiro de piedra para el Barcelona (65) y Real Madrid (63), que se enfrentan este fin de semana en un clásico especial.

¿Qué tiene de especial este clásico español? La respuesta va más allá de las estadísticas en la tabla general y sino en lo que el partido pueda traer de cara al futuro no sólo para merengues y catalanes, sino para algunos futbolistas.

¿El último clásico de Messi?

El primer clásico del año entre Real Madrid y Barcelona podría ser el último para Lionel Messi, quien no ha renovado contrato, por lo que al final de la temporada se convertirá en agente libre.

Este será el clásico número 45 para Messi, quien ha marcado 26 goles, cuenta con 19 victorias, 11 empates y 14 derrotas. No le hace gol al Real Madrid en sus últimos seis duelos.

Sergio Ramos tampoco ha renovado

El capitán del Real Madrid se encuentra en una situación similar a la de Messi. Sergio Ramos termina contrato al final de la temporada y no ha renovado. Lo peor para el zaguero es que no podrá jugar el clásico contra Barcelona por una lesión, de modo que en caso de no seguir con el equipo blanco, su último clásico habrá sido el triunfo 3-1 en el Camp Nou, el octubre del 2020.

Ramos ha jugado 45 clásicos, de los cuales ha ganado en 15 ocasiones, registra 10 empates y 20 derrotas contra el Barça. Messi empatará la cantidad de clásicos disputados.

El clásico no se juega en el Bernabéu

El Estadio Santiago Bernabéu se encuentra en remodelación, de modo que este será el primer clásico español que se dispute en el Estadio Alfredo Di Stéfano, casa del Madrid Castilla.

Este será el décimo octavo escenario que reciba el clásico de España, el cual se ha disputado, por ejemplo, en inmuebles como el extinto Vicente Calderón, Mestalla, La Romareda, que han sido sedes neutrales de finales de la Copa del Rey, además de estadios o canchas que marcaron los inicios tanto del Madrid como del Barça a principios del Siglo XX.

El regreso de Laporta

Barcelona celebró elecciones este año tras la renuncia de Josep Maria Bartomeu y los socios del Barça eligieron el regreso de Joan Laporta, el presidente que llevó a Ronaldinho, Rafa Márquez y a Josep Guardiola.

Laporta colgó de un edificio cercano al Santiago Bernabéu una lona como parte de su campaña con la frase “Ganas de volver a verlos”, en referencia a que en su mandato el Barcelona ganó clásicos con autoridad, como el 6-2 en “La Casa Blanca” y el 5-0 en el Camp Nou.

Racha del Barcelona

Si el Barcelona pelea el título de liga se debe en gran parte a una especie de resurgimiento que estadísticamente aporta 17 juegos consecutivos sin perder en el torneo de liga.

Una victoria pone al Barcelona en un mano a mano con el Atlético de Madrid en la lucha por el título, pero una derrota pone fin a la racha… y eso significaría muchos memes.

La racha del Real Madrid

No sólo Barcelona vive una buena racha. El Real Madrid suma ocho juegos sin derrota, que es su segunda mejor racha en la temporada. Entre la fecha 12 y la 20, logró nueve duelos sin derrota.