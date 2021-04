Hugo González fue la víctima de los memes en el clásico regio entre Tigres y Monterrey

Fue un clásico con tintes de despedida. Ricardo Ferretti tiene las horas contadas en el banquillo de Tigres y en una de esas y se quedan sin repechaje. Los felinos disputaron el clásico regio frente Monterrey en casa y aunque el ‘Tuca’ debía ser el protagonista del juego, este papel lo robó Hugo González, a quien culparon por haberse comido el primer gol de los felinos.

De acuerdo con información de TUDN, tanto el estratega como el plantel ya fueron informados por la directiva sobre el plan de no seguir con el timonel brasileño para la siguiente temporada y Miguel Herrera ya suena para tomar el lugar.

Monterrey se adelantó en el marcador con un disparo de ‘Ponchito’ González, quien aprovechó la displicencia de la zaga felina para sacar un disparo potente que exportó en las redes de Nahuel Guzmán.

Pero antes de finalizar el primer tiempo, Tigres encontró el gol del empate y comenzó la pesadilla de Hugo González, quien no pudo atacar el cabezazo de Carlos González. El paraguayo remató picado y el arquero de Rayados no supo cómo atajar.

En el segundo lapso Tigres le dio la vuelta con un penal que fue ejecutado por Gignac, quien se reencontró con el gol, pero además se convirtió en el máximo goleador de Tigres en la historia de los clásicos, con nueve tantos. El récord de Claudio Núñez (8 goles) quedó en la historia.

La jugada del primer gol de Tigres marcó al arquero de Rayados, que tiene historia en los clásicos después de ser considerado la pieza frágil de Rayados en la final regia del 2017.

No mames eso hasta mi tío pedo la paraba CHTm Hugo González vete del equipo pic.twitter.com/11iiafgAFH

Este tipo no puede ser portero de primera división.

Ya por más que uno no lo quiera reventar es imposible defender un tipo que no sabe ni atacar correctamente un balón.

Hugo González debe tener alguna virtud, a lo mejor hacer pizzas o prender asadores, pero no jugar al futbol. pic.twitter.com/jL0OZtJFGL

— Los Expulsados (@losexpulsados) April 25, 2021