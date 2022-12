Dicen que el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña, una frase que encaja perfecto en el amor por una selección de futbol. Especialmente cuando se trata de ilusionarse con ganar un Mundial, la razón queda de lado. Pregúntenle si no es verdad a un aficionado de Argentina y sus ganas de triunfar en Qatar 2022.

Argentina llegó a Qatar 2022 como uno de los principales favoritos para llevarse la Copa del Mundo. Pero más allá de apelar a la guía de Messi para eso, los hinchas de esa selección ven una serie de “coincidencias” que los hacen ilusionarse con ganar su tercer Mundial.

Foto: Getty

Se refieren a situaciones que se presentaron en Argentina 78 y México 86 (los torneos donde ganaron sus dos estrellas) y que se repiten ahora en Qatar 2022. ¿Vamos con la lista para que tú decidas si les tomas la palabra o no? ¡Pues vamos!

Polonia, ¿un amuleto para Argentina?

Desde el sorteo de Qatar 2022, la afición de la Albiceleste comenzó a ilusionarse. Les tocó Polonia, selección a la que también enfrentaron en fase de grupos (aunque de la segunda ronda) de Argentina 78. ¿El resultado? El mismo que en el presente Mundial: ganaron 2-0.

Y para sumarle, los polacos no calificaban a octavos de final como en Qatar 2022 desde México 86.

Foto: Getty

Eliminar a Australia, ¿presagio de ser campeón del mundo?

Australia ha participado en seis mundiales contando el actual, y sólo en dos superó la fase de grupos. La primera ocurrió en 2006 cuando fueron eliminados por Italia, selección que terminó ganando la Copa del Mundo. Este año, Argentina se encargó de dejarlos fuera. Mmmmmmm…

El regreso de Canadá a un Mundial también los ilusiona

Otra coincidencia a la que apelan es que Canadá sólo ha jugado dos mundiales: Qatar 2022 y, adivinaste, México 86… en ambos mundiales Canadá perdió los tres partidos.

El buen momento de Marruecos

Marruecos siempre ha sido una potencia en África, pero en los mundiales deja mucho qué desear. No son invitados frecuentes a la segunda ronda, logro que sólo han alcanzado en dos ocasiones: Qatar 2022 y México 86. ¿Coincidencia? Así lo ven en Argentina.

Foto: Getty

¿Te cae que también el horario de la final coincide?

Se dice y se cuenta que en México 86, cuando salieron campeones, la final se jugó al mediodía. La de Qatar 2022 se jugará a las 18:00 hrs de Doha, que equivalen al mediodía en Buenos Aires.

Aquí como que le buscaron demasiado, ¿no? Además, en la ficha oficial de la FIFA (que puedes encontrar en este enlace), el dato del inicio del partido lo tienen a las 11:00 am. Si alguien en la audiencia recuerda la hora exacta en que inició el encuentro, se agradecería que lo compatiera en la sección de comentarios.

Chile: vecino, rival y “amuleto”

Chile es la contraparte de Canadá. En Argentina se acordaron que La Roja, otro de grandes rivales por la cercanía geográfica, no calificó ni en el Mundial del 78 ni en el del 86, tal como sucedió para Qatar 2022. Acá quizá olvidan que Chile tampoco ha asistido a otros mundiales donde no fueron campeones.

El recuerdo de la España que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010

Argentina llegó a Cuartos de final en Qatar 2022 a pesar de perder su primer partido del Mundial (1-2 contra Arabia). La última selección que logró lo anterior fue España, en el 2010, cuando ganaron la Copa del Mundo.

Foto: Getty

Lusail y su conexión con el Estadio Azteca

Argentina salió campeón del mundo por úlitma vez en el Estadio Azteca y si gana el Mundial de Qatar 2022 lo hará en Lusail. ¿Qué tiene eso en común? Simple, la Albiceleste jugó todos sus partidos de cuartos de final, semifinales y la final en el Coloso de Santa Úrsula cuando alzó la Copa del Mundo.

Ese mismo escenario tienen para Qatar 2022. Argentina jugará contra Países Bajos en Lusail, mismo estadio donde disputaría las semifinales y la final en caso de llegar. El plus: en México 86 jugaron dos partidos de fase grupos en un estadio y el úlitmo en otro (CU y Puebla); lo mismo pasó en el Mundial 2022 con Lusail y el Estadio 974.

Foto: Getty

México y su eliminación en fase de grupos

Con su victoria sobre la Selección Mexicana, Messi y compañía colaboraron para eliminar a México en fase de grupos. La úlitima vez que eso ocurrió fue en Argentina, cuando Kempes y compañía se coronaron.

Los penales fallados por Kempes y Maradona que nunca sucedieron

Cerramos con la que de plano ni es verdad. La ola de “coincidencias” que ilusionan a Argentina con ganar el Mundial de Qatar 2022 viene de más atrás, pero tomó fuerza cuando Messi falló un penal contra Polonia.

Una cuenta que comparte datos mundialistas aseguró que tanto en el 78 como el 86, Mario Kempes y Maradona también fallaron un penal en su tercer partido del torneo. Ambos eran los referentes de la Albiceleste como lo es Messi ahora, sin embargo, ese dato es falso.

Diferentes medios argentinos como Clarín ya se encargaron de calmar a su afición al menos con ese dato porque no ocurrió así. Maradona no erró ningún penal contra Bulgaria (su tercer partido en el 86). De hecho, Argentina no tuvo penales a favor en todo el Mundial.

En el caso de Kempes, el tercer partido fue contra Italia y lo mismo, ningún penal a favor ese día. Los argentinos nada más tuvieron una pena máxima en todo el torneo y no lo tiró él.

Foto: Getty

No podemos concluir con algo más que no sea lo dicho al principio. Cuando la pasión llama, la razón desaparece. ¿Tú ves estas situaciones como coincidencias, o nomás le están buscando tres pies al gato?