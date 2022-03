¿Cómo afecta el conflicto Ucrania-Rusia a la pelea ‘Canelo’ Álvarez vs Dmitry Bivol?

Si creen que el mundo del boxeo está alejado del conflicto Ucrania-Rusia, están muy equivocados. Muchas organizaciones de box están tomando medidas con los peleadores rusos, como Dmitry Bivol, rival del ‘Canelo’ Álvarez en su siguiente pelea.

¿Qué pasará con la pelea entre el ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry Bivol? Realmente no tendrá una afectación importante esta contienda por el título semipesado de la AMB, aunque, el este organismo sí ha tomado acciones con sus peleadores rusos y bielorrusos.

Nos centraremos en la AMB porque es el título que estará en juego en la pelea ‘Canelo’ Álvarez vs Dmiry Bivol y el resto de las organizaciones (CMB, FIB y OMB) no tienen vela en este entierro, así que, sus acciones por el conflicto Ucrania-Rusia, no afectan a la contienda.

Peeeeero, la Asociación Mundial de Boxeo sí tiene acciones que podrían afectar la pelea del próximo 7 de mayo. En su cuenta de Twitter, compartió ocho acciones que tomará contra los boxeadores rusos y son muy similares a las que otros deportes han aplicado.

En lo único que afectará a la pelea entre el ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry Bivol, es que el peleador ruso no podrá subir al ring a defender su campeonato con su bandera, los colores de Rusia ni su himno y tampoco se mencionará a su país en ningún momento.

¿Qué otras acciones está tomando la AMB?

Son ocho las acciones que está tomando la AMB en contra los boxeadores rusos y no sólo en el tema de subir o entrar al ring, sino en todo aspecto de la afiliación de los peleadores a la organización y son los siguientes:

No se permitirá que los boxeadores rusos entren al ring con su bandera, no se tocará su himno y no se nombrará el país En el ranking se utilizará la palabra “paz” para reflejar a los combatientes rusos y no las siglas del país No se reafirma la sanción de combates mundiales y/o regionales en el país Todas las sanciones contra Rusia también deberían aplicarse a Bielorrusia El incumplimiento de estas medidas será sancionado por la AMB La AMB se reserva el derecho de excluir de su ranking a los boxeadores que se pronuncien a favor de la guerra Todos los directivos, promotores, entrenadores afiliados a la Asociación Mundial de Boxeo aplicarán, en la medida de sus posibilidades, mecanismos de mediación para la paz La AMB lanzará campaña por la Paz

The World Boxing Association (WBA) Directorate met today to discuss the conflict in Ukraine and made several decisions: pic.twitter.com/p5skSUsRzx — WBA Boxing (@WBABoxing) February 28, 2022

‘Canelo’ Álvarez vs Dmitry Bivol

Este 7 de mayo, ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará al ruso Dmitry Bivol por el campeonato semipesado de la WBA en posesión del rival del mexicano. En conferencia de prensa, este miércoles 2 de marzo se confirmó que la sede será el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.